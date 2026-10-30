Протестите в Италия ескалираха: Сблъсъци с полицията, сълзотворен газ и водни оръдия

Хиляди работници и студенти излязоха на улицата в редица италиански градове в рамките на национална протестна мобилизация и 24-часова обща стачка. Демонстрациите прераснаха в сблъсъци с полицията, блокади и насилствени инциденти в Торино, Генуа, Неапол и други населени места, пишат местни медии.

В Торино органите на реда използваха сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръснат демонстранти, които се приближиха до полицейските кордони край префектурата и хвърляха яйца и димни бомби. При друг инцидент протестиращи преобърнаха два контейнера с органични торове пред сградата на общината.

Напрежение имаше и в Генуа, където демонстранти блокираха входа на пристанището и запалиха автомобилни гуми. В Падуа участници в протестите изгориха снимка на министъра на образованието Джузепе Валдитара.

В Неапол студенти подпалиха изображение на премиера Джорджа Мелони и министъра на университетите Анна Мария Бернини. По-късно шествието се насочи към централната железопътна гара, но полицията и карабинерите блокираха главния вход, за да предотвратят евентуалното му затваряне.

В Болоня ученици блокираха входовете на няколко гимназии, прекъсвайки нормалния учебен процес.

Протестите са част от националната мобилизация, организирана по призива на синдиката USB за обща 24-часова стачка на 30 октомври. В нея се включиха служители от публичния и частния сектор, студенти, ученици и представители на синдикални организации.

Междувременно евродепутатът Илария Салис се присъедини към студентските демонстрации в Милано. Тя изрази несъгласие с високите разходи за живот и политиките за превъоръжаване. Според синдиката USB над 100 000 души са участвали в протестната проява в града, докато организаторите оценяват общия брой на демонстрантите в страната на около два милиона.

В Рим десетки млади хора се събраха в района на гара „Термини“ с плакати срещу войната и увеличаването на военните разходи. В Триест около 500 души протестираха в близост до пристанището.

Основните искания на демонстрантите са за увеличение на заплатите спрямо инфлацията, по-добри условия на живот и повече инвестиции в образованието, здравеопазването и обществените услуги. Участниците се противопоставят и на нарастващите военни разходи.

Стачката засегна и здравния сектор, където медицински служители преустановиха работа по време на петъчните смени. Спешната медицинска помощ и минималното задължително обслужване обаче продължиха да функционират.

Преди началото на мобилизацията италианският министър на транспорта Матео Салвини поиска стачката да бъде отложена заради съвпадението ѝ с празничните дни около Деня на Вси светии и Деня на мъртвите. Синдикатът USB отхвърли искането, определи го като незаконно и потвърди провеждането на 24-часовата стачка.