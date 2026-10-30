Масови протести срещу правителството на Мелони в около 50 града в Италия

Национални протестни действия срещу дясното правителство на италианския премиер Джорджа Мелони започнаха днес в Италия. Демонстрации са предвидени в около 50 града в страната, съобщи ДПА.

Очаква се в протестите да се включат и голям брой ученици и студенти. Синдикалното обединение USB (Unione Sindacale di Base) обяви стачни действия в няколко сектора, включително обществения транспорт и здравеопазването.

Заради опасения от евентуални сблъсъци и нарушения на обществения ред властите са предприели засилени мерки за сигурност. На местата, където са планирани демонстрации, е разположен значителен брой служители на полицията и силите за сигурност.

Недоволството е насочено срещу управляващата коалиция на Мелони, съставена от три десни и консервативни партии, която ръководи страната от четири години. Сред основните причини за протестите са високата инфлация и ниските възнаграждения. Студентските организации настояват за увеличаване на финансирането на училищата и университетите.

В навечерието на Деня на Вси светии, отбелязван на 1 ноември, транспортният министър Матео Салвини издаде разпореждане за ограничаване на стачните действия в транспортния сектор. От USB обаче заявиха, че няма да се съобразят с наложената забрана.

Допълнителни полицейски сили и засилено наблюдение са осигурени в редица италиански градове. В Рим мерките за сигурност обхващат района около Колизеума, а в Милано – катедралата Дуомо. Причина за повишената готовност са и предишни демонстрации, които в Милано са прераствали в сериозни безредици, въпреки че са започвали мирно.

На фона на засиленото полицейско присъствие организаторите и участниците в протестите бяха призовани да не носят качулки и каски.