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Кремъл: Европейски представители може да присъстват в Абу Даби, но няма да участват в преговорите

Кремъл: Европейски представители може да присъстват в Абу Даби, но няма да участват в преговорите
АР/БТА

Това заявви съветникът по външнополитическите въпроси Юрий Ушаков

Европейски представители е възможно да бъдат в Абу Даби по време на разговорите между Русия, Украйна и САЩ, но няма да имат пряко участие в преговорния процес. Те ще могат да осъществяват контакти единствено с украинската и американската делегация, заяви съветникът на Кремъл по външнополитическите въпроси Юрий Ушаков, цитиран от Ройтерс.

По-рано, в сряда, Ушаков също подчерта, че европейските представители няма да бъдат включени в следващия кръг от преговорите за намиране на решение на конфликта в Украйна.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че провеждането на тристранните технически преговори между Украйна, Русия и САЩ, планирани за първата половина на ноември в Абу Даби, зависи от американската страна.

По думите му Киев и Москва вече са потвърдили участието си, но приоритетите на Вашингтон, свързани със ситуацията в Близкия изток, могат да повлияят върху организацията на срещата, съобщава Укринформ.

В разговор с журналисти Зеленски посочи, че към момента нито Украйна, нито Русия са основната пречка пред провеждането на разговорите. Той отбеляза, че и двете страни подкрепят формата на тристранната среща, но окончателното решение зависи от САЩ.

Украинският президент изрази и опасения от възможна ескалация на напрежението в Близкия изток. Според него развитието на събитията в региона, включително евентуални политически промени в отделни държави, може да повлияе върху дипломатическите приоритети на Вашингтон.

На 20 октомври Зеленски разговаря в Осло със специалния пратеник на американския президент Стив Виткоф. В срещата участваха още норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре и финландският президент Александър Стуб.

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