Независимият руски в. „Новая газета“ прекратява дейността си

Руският независим вестник „Новая газета“ обяви днес, че прекратява дейността си заради натиск от властите.

В началото на септември вестникът бе обявен от руските власти за „чуждестранен агент“.

"Убиха ни.

На 9 ноември ще угасим светлините в дома ни, където сме живели 30 години, ще изключим сървъра и ще си тръгнем. Вестникът вече го няма. Руските власти и руските специални служби принудиха редакцията да прекрати дейността си.

Повече от 30 години живот заедно със страната и нейните граждани за нас ще приключат на улицата, без средства за прехрана, под постоянна заплаха от репресии.

Годините от нашия живот бяха щастливи — изпълнени с творчество и надежди, с читатели, приятели, текстове, филми. Понякога тези години бяха — отчайващо горчиви.

Горчиви, защото именно по време на управлението на този режим, а не през бандитските 90-те години, по политически мотиви, заради изпълнението на своя професионален и граждански дълг, бяха убити нашите колеги: Игор Домников, Юрий Щекочихин, Анна Политковская, Стас Маркелов, Анастасия Бабурова, Наталия Естемирова.

След началото на военните действия нас, както и всички други журналисти, лишиха от възможността да говорим за най-важните и трагични събития на нашето време. Приеха закони, които върнаха цензурата в страната. След това тази цензура се разпространи практически", написаха от "Новая газета".

Основана през 1993 г., „Новая газета“ беше една от малкото останали независими медии в Русия, известна с разследванията си за корупцията и с критичното си отразяване на руската политика.