Финландия започна разследване срещу Google заради предполагаеми екологични нарушения при строеж на център за данни

Финландската полиция започна наказателно разследване за предполагаеми нарушения на екологичното законодателство при подготовката на терен за изграждане на център за данни на Google в северната част на страната. Проектът е част от мащабната инвестиционна програма на американския технологичен гигант за 15 млрд. долара в инфраструктура за изкуствен интелект във Финландия, съобщава Ройтерс.

Разследването е насочено към дейността на Tuike Finland – дъщерно дружество на Google, което според финландските власти е извършило изсичане на горски площи и отводнителни дейности на терен край град Мухос, преди да бъдат приключени задължителните оценки за въздействие върху околната среда.

Полицията проверява за нарушения на екологичното законодателство

Финландските разследващи проверяват дали извършените дейности са нарушили законодателството за водите и дали са причинили екологични щети.

„Разследваме дали дейността на компанията е нарушила Закона за водите и е довела до увреждане на околната среда“, заяви пред Ройтерс старши комисар Кари Паканен.

По думите му, ако бъдат установени нарушения, компанията може да бъде санкционирана с корпоративна глоба.

Паканен отказа да уточни дали разследването може да обхване и конкретни физически лица.

Според предварителните данни са установени неясноти и пропуски в организацията на отводняването и управлението на водите на строителната площадка.

От полицията съобщиха, че следваща информация за хода на разследването се очаква през декември, като проверките вероятно ще продължат и през 2027 г.

Властите спряха подготвителните дейности

Още на 6 октомври финландската Агенция за надзор (LVV), която отговаря за екологичните разрешителни и оценки, разпореди на Google да преустанови подготвителните дейности, водещи до промени в околната среда.

Забраната обхваща както площадката край Мухос, така и друг терен, предвиден за изграждане на инфраструктура.

Решението дали работата може да бъде възобновена ще бъде взето от регулатора след издаването на необходимите разрешителни.

От агенцията уточниха, че на този етап не могат да посочат кога процедурата ще приключи.

Google обеща съдействие на разследването

От Google заявиха, че ще сътрудничат на полицията и ще продължат да работят за спазване на всички приложими изисквания.

„Повече от десетилетие си партнираме тясно с правителството и местните общности във Финландия при развитието на инфраструктурата и активно отговаряме на запитванията на надзорната агенция и останалите компетентни органи“, посочи говорител на компанията.

Технологичният гигант подчерта, че сигурността и спазването на нормативните изисквания остават приоритет при реализацията на проектите му.

Инвестиция за 15 млрд. долара в изкуствен интелект

През септември Google обяви планове да инвестира 15 млрд. долара в инфраструктура за изкуствен интелект във Финландия, определяйки проекта като най-голямата си инвестиция в Европа.

Сред предвидените дейности са изграждане на центрове за данни, модернизиране на електропреносната мрежа и развитие на проекти за чиста енергия и батерийно съхранение.

Инфраструктурата ще подпомага работата на услуги като Gemini, Google Search, Google Maps и YouTube.

Финландия се превърна в една от предпочитаните европейски дестинации за изграждане на центрове за данни благодарение на хладния си климат, сравнително нисковъглеродното производство на електроенергия и държавната подкрепа за развитието на изкуствения интелект.

Опасения за рязко увеличение на потреблението на ток

Мащабните инвестиции в центрове за данни обаче пораждат въпроси за бъдещото натоварване на енергийната система.

Според финландския електропреносен оператор Fingrid потреблението на електроенергия в страната може да нарасне с до 40% през следващите години, ако бъдат реализирани всички договорени проекти за присъединяване към мрежата.

Центровете за данни, обслужващи системи с изкуствен интелект, са сред основните фактори за очакваното увеличение.

Миналия месец финландският премиер Петери Орпо приветства инвестиционните планове на Google, като заяви, че те ще дадат сериозен тласък на националната икономика.

Той омаловажи опасенията, че новите центрове за данни могат да доведат до недостиг на електроенергия и повишаване на цените.

Кабинетът на Орпо не е предоставил незабавен коментар по повод започналото разследване.

Случаят поставя въпроса за баланса между привличането на мащабни технологични инвестиции и спазването на екологичните изисквания в момент, когато европейските държави се конкурират за изграждането на нова инфраструктура за изкуствен интелект.