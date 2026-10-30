Канабис, амфетамин и екстази: Три вида наркотици откриха в жилище във Видин

Три вида наркотични вещества са иззети при полицейска акция във Видин, а 48-годишен жител на града е задържан. При проверка на мъжа и последвало претърсване на жилището му криминалистите открили канабис, амфетамин и екстази, съобщиха от ОДМВР - Видин.

Акцията е проведена на 29 октомври в района на жилищен комплекс "Бонония", където служители на Районното управление във Видин спрели мъжа за проверка.

При извършения обиск полицаите открили две станиолени топчета, съдържащи общо 1,4 грама суха зелена листна маса, която при полевия тест реагирала на канабис.

След първоначалната проверка криминалистите предприели претърсване на жилището му. Там били намерени още 39,8 грама канабис, 2,16 грама бяло вещество, реагирало на амфетамин, и таблетка с тегло 0,54 грама, индикирала на екстази.

Така общото количество на открития канабис при проверката и претърсването възлиза на 41,2 грама.

Според първоначалните данни на разследващите наркотичните вещества са били предназначени за разпространение на територията на Видин.

48-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство по чл. 354а, ал. 3 от Наказателния кодекс.

От Областната дирекция на МВР във Видин посочват, че полицейските действия срещу разпространението на наркотични вещества в региона продължават.