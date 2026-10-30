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Стачка на моряците блокира фериботите в Гърция; стачкуват и железничарите

Стачка на моряците блокира фериботите в Гърция; стачкуват и железничарите
БТА

Протестът е срещу условията на труд и ниското заплащане

24-часова стачка на моряците днес блокира движението на фериботите и товарните кораби в Гърция, предават гръцките медии.

Железничарите също се включиха и спряха влаковете.

Протестът е срещу условията на труд, ниското заплащане и проблемите с безопасността на пътници и екипаж.

Синдикатите настояват за увеличаване на заплатите с 12%, намаляване на работното време и да се гарантира сигурност на екипажите, които работят в конфликтните зони.

Гръцките синдикати подкрепят международните протести на моряците срещу използването на пристанищата  за транспортиране на военна техника.

Днес учителите участват в почасови протести, за да се включат в протестните демонстрации на моряците. Те  организират демонстрациите си пред големите гръцки пристанища.

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