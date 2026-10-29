Вучич обяви вътрешни промени в партията си и избор на ново ръководство през ноември

Лидерът на листата "Единна Сърбия" Александър Вучич обяви, че новото ръководство на Сръбската прогресивна партия (СПП) ще бъде избрано на партийно събрание през следващия месец. Преди това, в рамките на следващите три дни, ще се проведат заседания на Изпълнителния съвет, Президентството, Главния съвет и парламентарната група на партията.

Планираните промени предвиждат две трети от състава на Главния съвет и повече от половината от членовете на Президентството да бъдат нови. Целта е партията да се подготви за предстоящия политически период и да извърши вътрешни реформи, обясни Вучич на пресконференция в централата на СНС в Белград.

"Оценяваме, че трябва да се освежим и планираме две трети от новите хора да влязат в Главния съвет, повече от половината от Президентството да бъдат нови хора, да се опитаме да видим как да се променим, как да се подготвим за трудните времена, които предстоят, да имаме борци, да имаме хора, които няма да се отклонят от идеята при първата вълна и при първия вятър, който задуха, но и хора, които знаят и които ще проявят грижа за народа в бъдеще. Това са нашите вътрешни реформи, ние не бягаме от тях, осъзнахме и грешките си", заяви Вучич.

Той изрази готовност за диалог със Студентската листа и дори за евентуално сътрудничество по въпроси от европейския дневен ред, защитата на сръбските национални интереси, привличането на инвеститори и реализацията на изложението Експо.

"Бяхме подготвени за всичко това, защото сме хора, които им се противопоставят, но никога не бихме се противопоставили на държавата, тъй като се различаваме от тях тук", подчерта сръбският политик.

Вучич обвини представители на бъдещото управление, че с действията си поставят под въпрос политическото си бъдеще. Той заяви, че според него обстановката в страната не позволява нормална политическа дейност и посочи, че служители се страхуват да ходят на работа заради заплахи и физическо насилие.

"Отлично. Нека бъдат сами, нека работят сами, нека си намерят двама или трима сателити, които ще се явяват с тях на президентските избори с един и два процента. В тези условия е невъзможно да се направи каквото и да било там, където нашите хора се страхуват, особено жените. Те дори не могат да дойдат на работа, не искат да бъдат бити, удряни, малтретирани и т.н.", каза Вучич.

Според него формирането на новото правителство може да се забави заради различията между отделните групи и интереси в Студентската листа.

Вучич обяви още, че СПП ще заеме позицията на силна и активна опозиция.