Арда Гюлер вече е "недосегаем" в Реал Мадрид

Арда Гюлер е един от най-постоянните футболисти на Реал Мадрид от началото на сезона. Турският национал е неизменна част от състава на Жозе Моуриньо в последните мачове на "белите".

"Марка" съобщава, че 21-годишният футболист вече се е превърнал в "недосегаем" за Специалния.

Португалският специалист вижда Гюлер като основна част от своя състав, подобно на Федерико Валверде, Джуд Белингам и Килиан Мбапе.

От началото на сезона турският футболист е изиграл 12 мача за Реал Мадрид във всички турнири. В тях той е вкарал три гола и е направил 5 асистенции.

Арда Гюлер има договор с "белите" до лятото на 2029 година, като се очаква съвсем скоро да го поднови.