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Арда Гюлер вече е "недосегаем" в Реал Мадрид

Арда Гюлер вече е "недосегаем" в Реал Мадрид
AP/БТА

Турският национал спечели доверието на Жозе Моуриньо

Арда Гюлер е един от най-постоянните футболисти на Реал Мадрид от началото на сезона. Турският национал е неизменна част от състава на Жозе Моуриньо в последните мачове на "белите". 

"Марка" съобщава, че 21-годишният футболист вече се е превърнал в "недосегаем" за Специалния. 

Португалският специалист вижда Гюлер като основна част от своя състав, подобно на Федерико Валверде, Джуд Белингам и Килиан Мбапе. 

От началото на сезона турският футболист е изиграл 12 мача за Реал Мадрид във всички турнири. В тях той е вкарал три гола и е направил 5 асистенции

Арда Гюлер има договор с "белите" до лятото на 2029 година, като се очаква съвсем скоро да го поднови. 

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