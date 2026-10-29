Новини
Търси
Подкаст
Общество

Соня Колтуклиева за твърденията, че ѝ е платено: За какво да ми платят? Аз съм журналистка с прилични доходи

Соня Колтуклиева за твърденията, че ѝ е платено: За какво да ми платят? Аз съм журналистка с прилични доходи
БТА

Журналистката отрече да е водила телефонен разговор за заплащане преди инцидента със служител на НСО

Соня Колтуклиева категорично отрече твърденията, че преди инцидента със служител на Националната служба за охрана (НСО) е провела телефонен разговор, в който се е обсъждало заплащане.

Повод за реакцията ѝ станаха нови свидетелски показания по делото срещу охранителя Мартин Варадинов. Според защитата му свидетел е чул разговор между журналистката и друга жена, в който прозвучала репликата: "Действайте, после ще ви бъде платено".

Пред bTV Колтуклиева категорично отхвърли тези твърдения.

"Всички виждат, че така тичам след политиците. За какво да ми платят? Аз съм журналистка с прилични доходи, дъщеря ми е омъжена за богат човек, и да се хвърля да се самоубивам, при положение че тя очаква първото си дете и аз очаквам да имам внуче?", заяви журналистката.

Инцидентът стана на 22 октомври, когато Колтуклиева опита да отвори вратата на автомобила на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

Военно-апелативният съд прие, че служителят на НСО е приложил сила, довела до нараняванията на журналистката, и му определи мярка за неотклонение "подписка".

Защитата на Варадинов оспорва обстоятелствата около падането ѝ. Адвокатът му Тервел Георгиев заяви, че седем видеотехнически експертизи показват как охранителят хваща Колтуклиева за ръката, отстранява я и се обръща с гръб към нея.

Според адвоката свидетелите не могат да посочат как точно журналистката се е озовала на земята. Той настоява, че клиентът му е спазил протоколите за охрана.

Още по темата

Служителят на НСО, обвинен за нападението над Соня Колтуклиева, е с „подписка“

Служителят на НСО, обвинен за нападението над Соня Колтуклиева, е с „подписка“

„Действайте, ще ви бъде платено“ - свидетел чул разговор преди инцидента със Соня Колтуклиева

„Действайте, ще ви бъде платено“ - свидетел чул разговор преди инцидента със Соня Колтуклиева

Защитата на служителя на НСО: Соня Колтуклиева не е губила съзнание след инцидента

Защитата на служителя на НСО: Соня Колтуклиева не е губила съзнание след инцидента

Съдът решава дали да остави на свобода охранителя, ударил Соня Колтуклиева

Съдът решава дали да остави на свобода охранителя, ударил Соня Колтуклиева

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Апелативният съд в Бургас пусна под домашен арест кметовете на Сунгурларе и Белица

Апелативният съд в Бургас пусна под домашен арест кметовете на Сунгурларе и Белица

Връчиха наградите "Питагор": Проф. Ивайло Търнев с отличие за цялостен научен принос

Връчиха наградите "Питагор": Проф. Ивайло Търнев с отличие за цялостен научен принос

Разминаване при машинното гласуване: В 14 секции са отчетени по-малко гласове от подписите

Разминаване при машинното гласуване: В 14 секции са отчетени по-малко гласове от подписите

158 млади учители в София получиха символичен "Ключ на знанието" и положиха клетва

158 млади учители в София получиха символичен "Ключ на знанието" и положиха клетва

Пуснаха под домашен арест и с електронна гривна Никола Бургазлиев

Пуснаха под домашен арест и с електронна гривна Никола Бургазлиев

Водещи

Андрей Гюров: Президентската институция е като пиано в хола, на което никой не свири

Андрей Гюров: Президентската институция е като пиано в хола, на което никой не свири

  • Преди 2 минути
Апелативният съд в Бургас пусна под домашен арест кметовете на Сунгурларе и Белица

Апелативният съд в Бургас пусна под домашен арест кметовете на Сунгурларе и Белица

Най-важното от спорта на 29.10.2026 г.

Най-важното от спорта на 29.10.2026 г.

  • Преди 11 минути
Ангел Найденов: Атаките срещу кораби в Черно море целят икономически натиск върху Украйна

Ангел Найденов: Атаките срещу кораби в Черно море целят икономически натиск върху Украйна

  • Преди 22 минути
Атина осъди атаката срещу гръцкия кораб край българските води

Атина осъди атаката срещу гръцкия кораб край българските води

  • Преди 23 минути
Факли, димки и сблъсъци в парламента на Албания заради протестите срещу Еди Рама

Факли, димки и сблъсъци в парламента на Албания заради протестите срещу Еди Рама

  • Преди 29 минути
Арда Гюлер вече е "недосегаем" в Реал Мадрид

Арда Гюлер вече е "недосегаем" в Реал Мадрид

  • Преди 31 минути
Соня Колтуклиева за твърденията, че ѝ е платено: За какво да ми платят? Аз съм журналистка с прилични доходи

Соня Колтуклиева за твърденията, че ѝ е платено: За какво да ми платят? Аз съм журналистка с прилични доходи

  • Преди 39 минути
Болница в РСМ източила милиони чрез фиктивни фактури

Болница в РСМ източила милиони чрез фиктивни фактури

  • Преди 40 минути
Бивш футболист на ЦСКА влезе в щаба на Владо Манчев

Бивш футболист на ЦСКА влезе в щаба на Владо Манчев

  • Преди 42 минути
Милчо Ангелов поведе Янтра към убедителна победа над Хебър

Милчо Ангелов поведе Янтра към убедителна победа над Хебър

  • Преди 52 минути
Вучич обяви вътрешни промени в партията си и избор на ново ръководство през ноември

Вучич обяви вътрешни промени в партията си и избор на ново ръководство през ноември

  • Преди 52 минути
Демократите искат Белия дом да запази разговорите на Тръмп с чатбот

Демократите искат Белия дом да запази разговорите на Тръмп с чатбот

  • Преди 53 минути
Шеф в Байерн: Знаехме, че Олисе е добро ляво крило, но той е брилянтен

Шеф в Байерн: Знаехме, че Олисе е добро ляво крило, но той е брилянтен

  • Преди 59 минути
Връчиха наградите "Питагор": Проф. Ивайло Търнев с отличие за цялостен научен принос

Връчиха наградите "Питагор": Проф. Ивайло Търнев с отличие за цялостен научен принос

  • Преди 1 час