Соня Колтуклиева за твърденията, че ѝ е платено: За какво да ми платят? Аз съм журналистка с прилични доходи

Соня Колтуклиева категорично отрече твърденията, че преди инцидента със служител на Националната служба за охрана (НСО) е провела телефонен разговор, в който се е обсъждало заплащане.

Повод за реакцията ѝ станаха нови свидетелски показания по делото срещу охранителя Мартин Варадинов. Според защитата му свидетел е чул разговор между журналистката и друга жена, в който прозвучала репликата: "Действайте, после ще ви бъде платено".

Пред bTV Колтуклиева категорично отхвърли тези твърдения.

"Всички виждат, че така тичам след политиците. За какво да ми платят? Аз съм журналистка с прилични доходи, дъщеря ми е омъжена за богат човек, и да се хвърля да се самоубивам, при положение че тя очаква първото си дете и аз очаквам да имам внуче?", заяви журналистката.

Инцидентът стана на 22 октомври, когато Колтуклиева опита да отвори вратата на автомобила на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

Военно-апелативният съд прие, че служителят на НСО е приложил сила, довела до нараняванията на журналистката, и му определи мярка за неотклонение "подписка".

Защитата на Варадинов оспорва обстоятелствата около падането ѝ. Адвокатът му Тервел Георгиев заяви, че седем видеотехнически експертизи показват как охранителят хваща Колтуклиева за ръката, отстранява я и се обръща с гръб към нея.

Според адвоката свидетелите не могат да посочат как точно журналистката се е озовала на земята. Той настоява, че клиентът му е спазил протоколите за охрана.