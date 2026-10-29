Съдът решава дали да остави на свобода охранителя, ударил Соня Колтуклиева

Военно-апелативният съд в София решава днес дали да остави на свобода без мярка за неотклонение служителят на НСО, блъснал Соня Колтуклиева на земята . Според прокуратурата, с действията си Мартин Варадинов ѝ е нанесъл средна телесна повреда.

Първата инстанция не намери никакви доказателства, че той е ударил Колтуклиева, тъй като на записите от камерите се виждало само избутване.

Според магистратите няма опасност Варадинов да се укрие или извърши ново престъпление.