Трима загинали при катастрофи в страната през изминалото денонощие

Трима са загинали, а 19 са ранени при 15 катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

В София са настъпили 24 леки произшествия, при които няма загинали и ранени.

От началото на месеца са регистрирани 563 пътни инцидента, при които са загинали 45 души, а 692 са били ранени.

От началото на годината са настъпили 5723 тежки катастрофи, загинали са 408 души и 7094 ранени.

При сравнение с реалните данни за загиналите за същия период на 2025 г., се отчитат 43 души повече, загинали в движението по пътищата тази година.