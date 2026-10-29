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Токът за бизнеса скочи до 320 евро: Работодатели предупреждават за фалити

Токът за бизнеса скочи до 320 евро: Работодатели предупреждават за фалити
стопкадър/нова

Работодатели и синдикати настояват за спешни компенсации заради високите цени на електроенергията, а КНСБ предупреждава и за реално обедняване при заложеното увеличение на заплатите в публичния сектор

Работодатели и синдикати настояват за спешни компенсации заради високите цени на електроенергията, а КНСБ предупреждава и за реално обедняване при заложеното увеличение на заплатите в публичния сектор

Цената на електроенергията за бизнеса е достигнала 320 евро за мегаватчас, което предизвиква сериозни притеснения сред работодателите за финансовата устойчивост на предприятията и възможно поскъпване на стоките и услугите. За това предупреди изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Добрин Иванов пред NOVA.

По думите му цената на електроенергията е с 85% по-висока спрямо същия месец на миналата година. Иванов посочи, че само през последната седмица се наблюдава рязко увеличение, след като през септември средната цена е била под 200 евро за мегаватчас.

Той направи сравнение и с други европейски държави, като отбеляза, че на пазара "Ден напред“ цените се движат около 300 евро за мегаватчас. В Гърция обаче електроенергията се търгува на значително по-ниски нива – около 248 евро за мегаватчас. Според Иванов това се дължи на по-активното използване на газови електроцентрали и по-ниските разходи за въглеродни квоти.

Представителят на работодателите предупреди, че без навременна държавна подкрепа високите разходи за електроенергия ще се отразят пряко върху крайните потребители.

"Ако не се задейства компенсационен механизъм, тази висока цена ще бъде калкулирана в крайната цена на стоките и услугите. Бизнесите, които произвеждат борсови стоки и нямат възможност да я начислят, просто ще фалират“, заяви Добрин Иванов.

Според него прогнозите на фючърсните пазари сочат възможно понижение на цените едва в началото на 2027 г. Той обаче подчерта, че пазарната ситуация остава динамична и няма гаранция, че високите стойности няма да се задържат за по-дълъг период.

Исканията на работодателите за спешна промяна в компенсационния механизъм получиха подкрепа и от синдикатите. Президентът на КНСБ Пламен Димитров разкритикува настоящия модел, при който компенсациите се изплащат със значително закъснение.

"Сегашният механизъм компенсира с десет месеца закъснение, което излиза извън рамките на всякакви възможни реакции за овладяване на пазара“, посочи Димитров.

Той свърза поскъпването на електроенергията с няколко външни фактора, сред които военните действия в Близкия изток, напрежението в Черноморския регион и сезонното увеличение на потреблението през есенно-зимния период.

Според президента на КНСБ високите цени на тока водят до допълнителни постъпления във Фонд "Сигурност на електроенергийната система“. Димитров настоя тези средства да бъдат използвани своевременно за компенсации на предприятията, вместо да се насочват към покриване на дефицити в държавния бюджет.

Освен за енергийните разходи синдикалният лидер изрази притеснения и относно подготвяния държавен бюджет за 2027 г. Той се обяви против предвиденото 5-процентно увеличение на възнагражденията в публичния сектор, тъй като според него то няма да компенсира натрупаната инфлация.

"Тези пет процента са най-сериозният проблем в проекта за бюджет, тъй като кумулативната инфлация за годината е седем-осем процента и реално хората ще обеднеят“, заяви Пламен Димитров.

Работодатели и синдикати настояват за навременни мерки, които да ограничат отражението на високите енергийни цени върху предприятията, работещите и потребителите.

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