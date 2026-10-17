КНСБ предупреждава за социална криза: 5% увеличение на заплатите не стигат

Синдикатите настояват за минимум 10% увеличение на възнагражденията в бюджетния сектор и предупреждават за нарастващо социално напрежение. Според КНСБ предложеното от правителството увеличение от 5% е недостатъчно на фона на поскъпването на живота.

„На този етап тези 5% предизвикват изключително високо социално напрежение“, заяви представителят на КНСБ Тодор Капитанов пред БТВ. По думите му недоволството вече се проявява чрез протести в различни градове, в които участват служители от структури, финансирани от държавния бюджет.

Вчера в София се проведе протестно шествие с искане за по-високи доходи.

Синдикатите се обявиха и против предложената минимална работна заплата от 660 евро за следващата година. Според Капитанов срещата с представители на властта не е довела до конкретни резултати. Синдикатите настояват за минимум 10% увеличение на възнагражденията, въпреки че и този размер според тях не е достатъчен.

„И тези 10% не стигат, но все пак имаме някаква разумност в границите на своите искания. Считаме, че тези средства могат да бъдат намерени в бюджета“.

Капитанов изрази недоволство от липсата на предварителни разговори и разчети с правителството.

„Изключително сме изненадани, че социалният диалог, който е заложен и в европейските регламенти, и в българското законодателство, на този етап липсва“.

По думите му конкретните възможности за осигуряване на необходимите средства ще могат да бъдат обсъдени след представянето на пълния проект на бюджета.

Предвиденото увеличение засяга не само държавната администрация, но и редица други бюджетно финансирани сфери – образованието, здравеопазването, транспорта, железопътния сектор, културата, земеделието и социалните услуги. В протестите участват служители на библиотеки, опери, театри, „Български пощи“ и Агенцията за социално подпомагане.

„Хората са гневни. Имам възможността покрай работата си да разговарям с тях и да слушам личните им съдби. В момента наистина става въпрос за борба за оцеляване“.

Той даде пример с работещи, които получават около 530 евро нетна заплата

„Колко е 5% увеличение на този доход? Няма и 25 евро. С 25 евро човек не може да направи дори един пазар“.

КНСБ е категорична, че няма да приеме увеличение на възнагражденията под 10%.

„Това, което се случва с тези 5%, е социална жестокост, прикрита под бюджетна дисциплина“.

Капитанов предупреди, че ако исканията на работещите не бъдат взети предвид, страната може да се изправи пред сериозна социална криза. Синдикатите вече са изпратили официално искане за среща на високо ниво с министър-председателя. По отношение на минималната работна заплата Капитанов обясни, че КНСБ настоява да се приложи действащият законов механизъм, според който тя трябва да бъде 50% от средната работна заплата

„Уговорката и условията, които сме поставили за 2027 г., са минималната работна заплата да бъде определена по действащия закон – 50% от средната работна заплата, което по изчисления става 690 евро“.

Според синдикатите предложените 660 евро не компенсират достатъчно поскъпването на живота. Капитанов подчерта, че недоволството на работещите е резултат от натрупани проблеми, а не просто от размера на предвиденото увеличение.

От КНСБ очакват правителството да предприеме конкретни действия за повишаване на доходите и възстановяване на социалния диалог.