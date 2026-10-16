Тодор Капитанов, КНСБ: Работещите не могат да оцеляват с тези заплати

"КНСБ настоява за минимум 10% увеличение на работните заплати в бюджетната сфера и за минимална работна заплата от 690 евро".

Това заяви вицепрезидентът на синдиката Тодор Капитанов пред НОВА ТВ във връзка с предстоящия протест пред Народното събрание днес. Недоволството е насрочено за 12:00 часа, като организаторите очакват участници от цялата страна. Капитанов определи недоволството като „борба за оцеляване“ и подчерта, че синдикатът е направил изчисления, според които бюджетът позволява увеличение на възнагражденията с поне 10%.

„Тези 5% всъщност са една социална жестокост, прикрита зад бюджетна дисциплина“.

Така той коментира предложението за увеличение на заплатите с 5% в част от бюджетните сфери и със 7,5% в образованието. По думите му служители в Български пощи, културата, земеделието и други обществени сектори получават ниски възнаграждения.

Капитанов даде за пример служителка в пощите, чиято нетна заплата е 523 евро. Според него увеличение с 5% не е достатъчно, за да компенсира разходите за живот.

По отношение на очакваните съкращения в държавната администрация Капитанов заяви, че синдикатът не отхвърля необходимостта от реформи, но настоява те да бъдат обосновани с реален анализ.

„Този единен подход не е изграден на база на някакъв функционален анализ. Той е единствено на една счетоводна рамка, една екселска таблица, която да казва 10% разходи“.

Вицепрезидентът на КНСБ е на мнение, че преди да се пристъпи към съкращаване на персонал, трябва да се установи как работят отделните структури, къде има дублиране на длъжности и къде има недостиг на кадри.

„Ние искаме да участваме в тези анализи, защото един такъв анализ трябва да покаже не само колко ще се съкратят хората, а как всъщност ще се подобри обществената услуга“.

Той подчерта, че качествените обществени услуги изискват добро управление, подходящи условия на труд и мотивирани служители.

КНСБ настоява минималната работна заплата да достигне 690 евро, докато в обсъжданата бюджетна рамка е заложен размер от 660 евро. Капитанов отхвърли тезата, че разликата от 30 евро е незначителна за работещите с най-ниски доходи.

„Нека да изчислим колко струва на човек да ходи на работа. Да си купи едно кафе, закуска и един обяд. Това е средно около 15 евро“.

По думите му при 22 работни дни тези разходи достигат около 330 евро месечно, без да се включват наемът, сметките и останалите ежедневни нужди. Капитанов коментира и изказването на премиера Румен Радев, че би искал минималната работна заплата да бъде 1000 евро, но в момента няма такава възможност.

„Надяваме се премиерът да се е пошегувал и да няма някаква ирония върху исканията на работещите“.

Той уточни, че КНСБ очаква да се запознае с цялостната макрорамка на бюджета, за да прецени откъде могат да бъдат осигурени необходимите средства. Според него трябва да се разгледат капиталовите разходи, тяхното изпълнение и възможностите за по-добра събираемост на приходите.

По повод опасенията на работодателите, че увеличаването на минималната заплата ще задълбочи диспропорциите между доходите в София и останалата част на страната, Капитанов заяви, че цените в магазините са сходни независимо от населеното място. Той призна, че повишаването на минималното възнаграждение влияе и върху останалите доходи, но според него трудностите на част от бизнеса не могат да бъдат обяснявани единствено с размера на минималната заплата.

„Ако не можеш да позволиш минимална работна заплата, то имаш или управленски проблеми, или проблеми с пазарите, с логистиката, технологиите, с цената на електроенергията, горивата и прочие“.

Според Капитанов бизнесът, който изпитва затруднения, трябва да получава целенасочена подкрепа, вместо тежестта да се прехвърля върху работещите.

Вицепрезидентът на синдиката не споделя тезата, че увеличаването на заплатите непременно води до инфлация, която заличава ефекта от по-високите доходи.

„Ние считаме и вярваме, че потреблението и високото потребление е най-добрият начин да се пълни повече държавната хазна“.

КНСБ ще представи конкретните си разчети за исканото увеличение на възнагражденията по време на протеста пред Народното събрание.