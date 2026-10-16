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Протест на КНСБ блокира части на столицата днес

Протест на КНСБ блокира части на столицата днес

Ще бъдат блокирани ключови булеварди

Протестно автошествие и митинг, организирани от КНСБ, ще доведат до временни ограничения на движението в центъра на София днес. Очакват се затруднения по ключови столични булеварди, включително „Цар Освободител“, „Цариградско шосе“, „България“ и „Тодор Александров“, съобщиха от Столичната община.

Заради демонстрацията ще бъдат въведени временни забрани за паркиране и преминаване на автомобили, а полицията ще регулира движението по маршрута на протестното шествие.

Къде се забраняват паркирането и движението?

От 03:00 до 18:00 часа на 16 октомври се въвеждат следните ограничения:

  • Бул. „Тодор Александров“ – забраняват се престоят и паркирането в участъка между бул. „Христо Ботев“ и бул. „Княгиня Мария Луиза“. Изключение се допуска за автобусите, превозващи участници в протеста.

  • Пл. „Княз Александър I“ – забраняват се престоят и паркирането, с изключение на автомобилите на протестиращите.

От 10:00 часа до началото на протестното шествие се забранява влизането на превозни средства по бул. „Цар Освободител“ между пл. „Независимост“ и ул. „Георги С. Раковски“.

Протестното автошествие ще премине през основни столични булеварди

Автошествието ще тръгне от площад „Княз Александър I“ и ще премине по следния маршрут:

Пл. „Княз Александър I“ → бул. „Цар Освободител“ → Орлов мост → бул. „Цариградско шосе“ → пл. „Площад на авиацията“ → бул. „Цариградско шосе“ → Орлов мост → бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ → НДК → бул. „България“ → бул. „Акад. Иван Гешов“ → бул. „Цар Борис III“ → Руски паметник → бул. „Генерал Скобелев“ → ул. „Опълченска“ → бул. „Тодор Александров“ → пл. „Независимост“.

Полицията ще регулира трафика

От 12:40 часа до приключването на автошествието служители на Столичната дирекция на вътрешните работи ще осигуряват охраната на протеста и ще регулират движението на засегнатите кръстовища.

Очакват се временни затруднения в трафика както в централната градска част, така и по основните пътни артерии, включени в маршрута.

Шофьорите се съветват да предвидят повече време за придвижване и по възможност да използват алтернативни маршрути в часовете на протеста.

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