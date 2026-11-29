Неизправни и неподготвени машини за обезледяване на самолетите при наземните оператори са основната причина за тежките закъснения на столичната аерогара „Васил Левски“ днес. Това разкри в ефира на бТВ изпълнителният директор на летищния оператор SOF Connect Хесус Кабайеро.

Той подчерта, че самото летище не е спирало работа. „Летището е отворено, не е прекъсвало своята дейност. Снегът, чието почистване е в нашите правомощия, е премахнат от летателното поле“, заяви той. Въпреки това от предвидените 50 излитащи полета 5 са отменени, а други са закъснели с до 8 часа. При кацащите полети са анулирани 2 от общо 48.

Кабайеро поясни, че почистването на леда от корпусите преди полет се извършва от фирмите за наземно обслужване, наети от авиокомпаниите. „Някои от противообледенителните машини, които трябва да се използват за премахване на леда от самолетите, не са били готови и са били повредени. Това е абсолютно недопустимо“, категоричен бе той. Ситуацията се усложнява и от 40-сантиметровия сняг по машините, чието премахване отнема двойно повече време.

Шефът на SOF Connect уточни, че летището няма договорни отношения с наземните оператори и единствено Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА) има правомощия да ги глобява. Въпреки това аерогарата е изпратила свои механици да помагат за ремонта на техниката. „На хартия всичко беше перфектно. И после, когато започна снеговалежът, видяхме, че някои от машините не са били в готовност“, отбеляза Кабайеро и определи случилото се още при първия сняг като неприемливо.

Заради чакането на опашка за обезледяване някои пасажери са прекарали по 4–5 часа в самолетите. „В момента, в който осъзнахме каква е ситуацията, ги помолихме да се върнат на терминала, за да могат пътниците да слязат от самолета, да получат храни и напитки, докато бъде разрешена ситуацията, и да бъдат информирани адекватно“, обясни Кабайеро, напомняйки, че информацията за полетите е отговорност на самите авиопревозвачи.

Той предупреди, че очакваните ниски температури през новата седмица носят още по-голям риск, особено в пиковия сутрешен интервал между 5:00 и 9:00 ч., когато излитат средно по 14 самолета. В заключение Кабайеро изтъкна, че бъдещият Терминал 3 ще реши проблема с капацитета чрез изграждането на повече площадки за противообледенителна обработка.