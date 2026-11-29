Избирателите в проруския автономен регион Гагаузия в Молдова гласуват в неделя на балотаж за нов лидер, който изправя един срещу друг проруския кандидат Фьодор Гагауз и Александър Стояногло, заявяващ подкрепа за стремежа на молдовския президент Мая Санду за присъединяване към Европейския съюз. Информацията предава Ройтерс.

Стояногло – бивш главен прокурор, който се изправи срещу Санду на президентските избори през 2024 г., спечелени от нея – оглави първия тур миналия месец с 38,44% от гласовете в надпревара между осем кандидати. Днес той декларира, че подкрепя кампанията на Санду за членство на Молдова в ЕС до 2030 г., и заявява желание да подобри често обтегнатите отношения между региона и централните власти в Кишинев.

На първия тур Фьодор Гагауз остана втори с 24,22%. Той е представител на проруската Партия на социалистите и призовава за стратегическо партньорство с Москва. Четирима от шестимата кандидати, отпаднали на първия тур, обявиха подкрепа за него на балотажа.

За да встъпи в длъжност, победителят трябва да събере над 50% от подадените гласове в южния молдовски регион, чиито 140 000 жители са предимно етнически тюрки, изповядващи православно християнство, и традиционно симпатизират на Русия. Гагаузия получи автономен статут след разпадането на Съветския съюз през 1991 г. и има дълга история на противопоставяне срещу централната власт в Молдова – една от най-бедните европейски държави, разположена между Украйна и членката на ЕС Румъния. Подобно на много молдовци, Стояногло притежава румънски паспорт, докато Гагауз има руско гражданство.

Президентът Мая Санду категорично осъжда войната на Русия в Украйна и обвинява Москва в намеса във вътрешните работи на страната си – твърдения, които Кремъл отхвърля. Политически анализатори отбелязват, че Гагауз разчита на гласовете в селските райони с послания, описващи Русия като „партньор и приятел“ на Гагаузия, докато основната подкрепа за Стояногло е концентрирана в градовете на автономията.

Предишният лидер на Гагаузия Евгения Гуцул бе осъдена миналата година на седем години затвор по обвинения в незаконно прехвърляне на средства от Русия за финансиране на политическа партия, която Кишинев определя като инструмент за руска намеса. По време на мандата си Гуцул редовно посещаваше Москва, а Русия многократно осъди присъдата ѝ и обвини проевропейските власти в Молдова в репресии срещу опозицията.

Молдова е изправена и пред сепаратистки настроения в отцепническия регион Приднестровие по границата с Украйна, където проруски сили провъзгласиха независима държава през 1990 г. Следващия месец в Приднестровието също предстои избор на нов самопровъзгласил се президент.