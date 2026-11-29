Александър Томаш е новият треньор на Ботев Пловдив, научи ТАРАЛЕЖ. 48-годишният специалист официално ще застане начело на "канарчетата" в понеделник.

Очаква се в щаба му да бъдат неговите дългогодишни помощници Константин Мирчев и Тодор Кючуков.

Томаш заменя на поста Станислав Генчев, който беше освободен в началото на седмицата. В съботния мач с Черно море отборът беше воден от Лъчезар Балтанов, като не е ясно дали последният ще продължи да бъде част от треньорския екип, както беше досега.

Роденият във Велико Търново специалист поема "жълто-черните" на пето място във временното класиране на Първа лига с 24 точки. Неговият дебют ще бъде на 6 декември, неделя, в гостуване на един от бившите му отбори Спартак Варна.

Томаш е без отбор от лятото на 2025 година, когато беше освободен от ЦСКА. Той премина при "червените" от "соколите". Преди това е водил още отборите на Банско, Верея, Локомотив Горна Оряховица, Берое, Етър и Локомотив Пловдив.

Назначаването на Александър Томаш е една от първите стъпки за новата посока, по която Ботев Пловдив ще поеме. Клубът ще бъде придобит от Мило Борисов, като това не е обявено официално на този етап.

На "Колежа" ще имат възможност да изградят екип, който има опит в Левски. Георги Коруджиев и Красимир Петров, които бяха скаути в Левски, са свързвани с преминаване в Ботев. Първият най-вероятно ще е в ролята на спортен директор, докато вторият ще е със същата роля като на "Герена". Сред привлечените играчи от тях при "сините" са Акрам Бурас, Майкон, Кристиан Макун, Евертон Бала, Рейналдо, Марко Груич, Мехди Мубарик и Сержиньо.

С пост в Пловдив се очаква да се сдобие и Светлин Караначев, който също беше дългогодишен служител на Левски.

Ако те преминат в Ботев, това ще е още една крачка към сформирането на спортно-технически екип, който заедно с новия треньорски щаб, ще трябва да начертае дългосрочната посока на клуба.

В началото на седмицата Мило Борисов, Светлин Караначев, Георги Коруджиев и Красимир Петров проведоха среща с фенове на "жълто-черните". По време на нея засегнати редица важни теми за бъдещето на клуба - от школата и подготовката на представителния отбор, до финансирането и селекцията, за да може Ботев Пловдив да последва стъпките на Левски.