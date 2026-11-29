Министерството на външните работи (МВнР) е трябвало да има по-активна роля и да реагира своевременно след нападението над феновете на „Левски” в Марсилия. Тази позиция изрази бившият първи дипломат и експосланик на страната ни в Турция Надежда Нейнски в ефира на НОВА Тв.

Според нея институцията притежава нужните механизми и кадри на терен, които са длъжни да оказват съдействие при подобни кризисни ситуации.

„Направи ми впечатление, че външното министерство сякаш отсъства. Ролята на външно в такива казуси е много голяма. Не е работа на премиера или на президента да се свързват с колегите си. Всъщност външното министерство има инструментариум и хора на място, които в една такава ситуация трябва да реагират адекватно”, коментира Нейнски.

Тя добави, че формалните декларации и острите думи на институциите не решават проблема.

„Аз като човек, филолог, ще кажа, че епитетите винаги компенсират липсата на действие. Какво означава да осъдиш много сериозно или да осъдиш само сериозно? Тук се очаква по какъв начин българската държава ще демонстрира желание да се изясни случаят и да бъде потърсена отговорност на виновниците за този инцидент”, подчерта бившият външен министър.

Нейнски отбеляза, че сигналите за евентуално напрежение преди футболната среща са изисквали превантивна реакция от страна на дипломатите ни. „Логично е представителите на българската държава, в лицето на посланика ни в Париж или консула, който е най-близо, да отидат преди това. Най-малкото, когато се случи инцидентът, можеше да бъдат на място”, допълни тя.

В разговора бившият дипломат коментира и разширяването на географията на войната между Русия и Украйна към Средиземно море по повод удара срещу руски военен съд в либийския порт Бенгази. По думите ѝ проточилият се военен конфликт генерира сериозни заплахи за сигурността далеч от фронтовата линия. „Определено има серия провокации, които бяха направени и в Черно море. Знаете, че имаше провокации по отношение на Полша, провокации по отношение на Балтийските държави”, припомни Нейнски.

Тя направи ясно разграничение между нападенията над цивилни търговски плавателни съдове и атаката срещу руския военен кораб, за който посочи, че е транспортирал оръжие.

„Когато една война продължи толкова дълго, тя започва да създава рискове. Турция има отношение към случващото се в Черно море, не само по отношение на Средиземно море. Разбираема е тревогата на държавите в Средиземно море за това, че конфликтът може по някакъв начин да се пренесе и там”, заключи Надежда Нейнски.