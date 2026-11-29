Привърженици на Добруджа преживяха тежко пътуване на връщане към Добрич след гостуването на своя отбор в Благоевград. Феновете се оказаха сред блокираните пътници във влака, който престоя повече от седем часа на гара Елисейна заради тежката зимна обстановка. Запалянковците пътували обратно към Североизточна България след равенството 1:1 между Пирин и Добруджа в двубой от 18-ия кръг на Втора лига.

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Композицията потеглила от София след полунощ, но пътуването било прекъснато на гара Елисейна. Причината за продължителния престой била комбинация от паднали дървета върху железопътната линия и авария по контактната мрежа.

Във влака имало около 200 пътници, които останали блокирани в продължение на повече от седем часа. Сред тях били и феновете на Добруджа, които трябвало да изминат дългия път обратно до Добрич след подкрепата си за отбора в Благоевград.