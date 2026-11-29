Снежната обстановка доведе до отлагането на още един мач от Първа лига. Срещата между Септември и Левски на Националния стадион „Васил Левски" официално е отложена с 24 часа. Такова решение взеха двата отбора и съдиите, въпреки че още от рано сутрин багерчета и служители с лопати разчистват терена.

Правят всичко възможно да има Септември - Левски въпреки снега

Мачът по програма трябваше да започне в 16:00 часа, но бе изтеглен с 60 минути, за да се изчисти теренът. В 16:20 имаше финална проверка на състоянието на тревното покритие и пространството около него.

В понеделник в 11:00 часа ще има нова среща на „Васил Левски“, за да се прецени дали мачът ще може да започне в 16:00 часа в понеделник.