Разговорите между израелския министър-председател Бенямин Нетаняху и неговия политически опонент от центъра Гади Айзенкот завършиха без постигнато споразумение за формиране на кабинет заради „дълбоките разногласия“ между двамата лидери. Пробив не бе осъществен въпреки отстъпката, която досегашният премиер направи в последния момент, съобщи агенция „Франс прес“.

В съвместно комюнике на партията на Нетаняху „Ликуд“ и формацията на Айзенкот „Яшар“ се уточнява, че дискусията е преминала в сериозен тон и двете страни са опитали да изгладят сериозните си различия. В документа обаче липсва информация за реален напредък, нито се споменава дата за следващ кръг разговори.

По данни на израелски медии Айзенкот категорично е отказал да загърби настоящите си политически съюзници, за да влезе в коалиция с Нетаняху, но на свой ред му е отправил покана да се присъедини към тях на по-късен етап. Същите източници допълват, че преговорните екипи на двете партии дори са отменили предварително заложената в графика си среща.

Днешният рунд се проведе само ден след изненадващия ход на Нетаняху да предложи на Айзенкот да заеме първи премиерския пост в рамките на евентуално ротационно правителство, при което двамата да се редуват начело на изпълнителната власт.

Този обрат в стратегията на досегашния министър-председател настъпва броени дни преди 6 декември – крайния срок, с който Айзенкот разполага за съставяне на кабинет. Напоследък центристкият лидер отбеляза сериозен напредък в разговорите с ултраортодоксална еврейска партия и израелско-арабска политическа сила за излъчване на управление без участието на Нетаняху.