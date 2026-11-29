Швейцарските граждани гласуват днес, 29 ноември, на референдум за промени в правилата за износ на оръжие и за въвеждане на национална забрана за продажбата и частната употреба на шумни фойерверки, предаде ДПА.

Единият въпрос предвижда облекчаване на ограниченията за износ на военно оборудване. В момента швейцарското законодателство не позволява подобен износ към държави, участващи във въоръжени конфликти.

Предложените промени ще позволят доставки на оръжие за партньорски държави, участващи в конфликти, при условие че те не противоречат на швейцарския неутралитет и на националните интереси в областта на външната политика и сигурността.

Предвижда се също федералното правителство да получи възможност да прави изключения от установените критерии за разрешаване на износ при извънредни обстоятелства.

Въпреки евентуалното облекчаване на правилата търговията с оръжие ще продължи да бъде обвързана със законодателството за неутралитета, международните задължения на Швейцария и изискванията за защита на човешките права.

Вторият въпрос на референдума е свързан с ограничаването на шумните пиротехнически изделия.

Предложението предвижда забрана за продажбата и частната употреба на фойерверки, които предизвикват силен шум. Целта е да бъдат намалени замърсяването на въздуха, рискът от пожари и инциденти, както и негативното въздействие върху хората и животните.

Ако мярката бъде одобрена, тя трябва да бъде въведена в рамките на две години.

Професионалните пиротехнически представления ще останат извън обхвата на ограниченията.

Според социологическите проучвания предложението за забрана на шумните фойерверки се ползва с широка обществена подкрепа.

Подобни ограничения вече действат в Ирландия и Нидерландия, а в Германия екологични организации също настояват за национални мерки срещу шумната пиротехника.

Очаква се въпросът да бъде обсъден и на предстояща среща на министрите на вътрешните работи на германските федерални провинции.