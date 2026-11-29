Голям слънчев парк край амстердамското летище "Схипхол" е напълно готов да произвежда енергия. Проектът на De Groene Energie Corridor (DGEC), собственост на белгийската Energy Solutions Group, се реализира след известно забавяне, корекция на панелите, спорове между инвеститори, местни власти, съдебни решения и десетки жалби на пилоти.

Слънчевият парк е изграден върху 100 хектара и разполага с 228 696 фотоволтаични панела. Очакваното годишно производство на електроенергия е достатъчно за потреблението на около 40 000 домакинства. Компанията пое проекта в началото на 2024 г., но още през първата година от експлоатацията му се сблъска със сериозен проблем. Причината беше разположението на соларните в близост под траекториите за заход към две от пистите на Схипхол – Polderbaan и Zwanenburgbaan. При определено положение на слънцето светлината се отразяваше от повърхността на панелите и създаваше силни отблясъци в кабините на самолетите по време на кацане.

Проблемът не беше само теоретичен. Пилоти подадоха сигнали за затруднена видимост, а през март 2025 г. летището въведе временни ограничения за използването на пистата Polderbaan при определени метеорологични условия. Самолетите трябваше да бъдат пренасочвани, когато отражението създаваше риск за безопасността.

През юли 2025 г. летището и авиокомпанията KLM заведоха съдебно дело срещу оператора на соларния парк. Съдът постанови, че част от инсталацията трябва да бъде демонтирана. Решението засегна около 78 000 панела от общо близо 229 000, които бяха определени като основен източник на опасните отражения. Впоследствие беше постигнато споразумение между Schiphol, оператора DGEC, община Haarlemmermeer и нидерландското Министерство на инфраструктурата и управлението на водите. Вместо окончателно закриване на парка страните се договориха за цялостно решение, което да позволи съвместното съществуване на възобновяемото производство и авиацията. Първоначалният план предвиждаше демонтиране на панелите, поставяне на специално антирефлексно фолио и последващото им монтиране. В крайна сметка обаче беше избран друг подход – използването на нов тип фотоволтаични панели с много по-ниска отражателна способност. Решението беше подкрепено след технически изследвания и оценки на риска за въздушния трафик.

Реконструкцията започна през март 2026 г., когато старите панели постепенно бяха заменени с новите. След монтажа последваха изпитвания, а през лятото беше проведена тестова експлоатация. В края на ноември DGEC обяви, че слънчевият парк отново работи в пълен капацитет. Оперативният директор на Schiphol Патриша Виталис определи резултата като доказателство, че производството на слънчева енергия и авиацията могат да съществуват едновременно дори в непосредствена близост и в толкова голям мащаб. „Имаше момент, в който си помислих, че това вече няма да се получи. Но като обединихме усилията си, успяхме“, коментира тя.

Проектът все още не е напълно приключил. Остават някои дейности по ландшафтното оформление на терена, които ще бъдат извършени при подходящи метеорологични условия.

Казусът край Схипхол е показателен за предизвикателствата пред развитието на големи соларни паркове в близост до критична инфраструктура. Първоначално използваните панели са били оценени спрямо съществуващите технически критерии, но реалната експлоатация разкрива проблем, който не е бил отчетен достатъчно добре при планирането. Това поставя въпроса не само за избора на подходяща технология, но и за координацията между енергийното планиране, авиационната безопасност и разрешителните режими. В случая последиците са значителни: демонтиране на цялата инсталация, разработване и внедряване на ново техническо решение, допълнителни инвестиции и повече от година прекъсване на производството. Разходите за преустройството се поемат съвместно от инвеститора, летището, общината и нидерландската държава, като най-голямата част от финансовата тежест е за разработчика на проекта.

За Белгия този случай има и пряко практическо значение. Летища като Остенде-Брюж и Брюксел също развиват проекти за производство на слънчева енергия, включително върху покриви и свободни терени. При планирането на подобни инсталации оценката на отраженията и съгласуването с авиационните власти са съществени условия, за да не се повтори нидерландският сценарий.

Историята край Схипхол показва, че енергийният преход не се измерва единствено с инсталираните мегавати и броя на соларните панели. Той изисква правилен избор на терен, предварителна оценка на рисковете и съгласуване с останалите обществени и икономически дейности. В противен случай цената на една грешна преценка може да се окаже много по-висока от първоначалната инвестиция.

Автор: Апостол Апостолов