Българската държава дава 30-дневен срок на собственика на танкера "Кайрос", заседнал край Созопол, да организира изтеглянето му и да гарантира безопасността на плавателния съд и района около него. Ако това не бъде направено, държавата ще предприеме действия със собствени сили и средства или с помощта на международни партньори.

Това съобщи министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев, който уточни, че още снощи е сформиран оперативен щаб, работил през цялата нощ по случая.

Според първоначалната версия силното морско вълнение и бурният вятър са довели до скъсване на котвата на танкера, след което той е започнал да дрейфува към брега.

Движението на кораба е било проследявано от "Морска администрация" и "Гранична полиция" чрез радарни и видеосистеми.

Пеев припомни, че танкерът е бил повреден при атака с дронове преди около година. След неуспешен опит да бъде изтеглен към Босфора от турски влекач плавателният съд е навлязъл неконтролируемо в български води.

Тогава българските власти организираха спасяването на екипажа и закотвянето на танкера на около седем морски мили източно от Поморие и Созопол.

Министърът подчерта, че "Кайрос" е без товар от гориво или мазут. По думите му в резервоарите има само минимално количество гориво, необходимо за придвижването на кораба.

Танкерът е дълъг 276 метра и има двоен корпус, който осигурява допълнителна защита при евентуални повреди.

Пеев заяви, че българските институции многократно са призовавали корабособственика да организира изтеглянето и ремонта на плавателния съд в турска корабостроителница.

По случая са водени разговори и с китайския посланик, тъй като корабът е собственост на компания, регистрирана в Хонконг. Последните официални предупреждения към собственика са изпратени на 17 и 18 ноември заради очакваното влошаване на времето.

"По морското право изключителна отговорност на корабособственика е да се грижи за кораба", подчерта транспортният министър.

Той обясни, че след засядането на танкера на българския бряг възниква правна възможност държавата да предприеме действия по неговото отстраняване.

Очаква се "Морска администрация" да издаде официално указание, с което на собственика ще бъде предоставен 30-дневният срок.

След подобряване на метеорологичните условия, което се очаква след четвъртък, институциите планират обследване на морското дъно и подходите към танкера откъм морето.

В координацията участват областната администрация, "Морска администрация", "Гранична полиция" и Военноморските сили.

Според предварителната оценка на компетентните институции корабът се намира на сравнително безопасно място и към момента не представлява непосредствена екологична опасност за Черно море и крайбрежието.