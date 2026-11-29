Тролейбусите във Враца временно са спрени заради замръзване на контактната мрежа след обилните снеговалежи. Това съобщиха от общинската администрация.

За да бъде осигурено придвижването на гражданите, по маршрутите и разписанията на тролеите са пуснати електрически автобуси. Възможни са обаче закъснения както по градските линии, така и по маршрутите до населените места в общината.

По данни на местната власт снежната покривка във Враца вече надхвърля 50 сантиметра. За областта е обявен оранжев код за значителни снеговалежи, като се очаква валежите да продължат.

В града работят седем снегопочистващи машини, а служители на общинското предприятие "Благоустройство и комунално стопанство" почистват ръчно тротоарите и спирките на обществения транспорт.

С приоритет се обработват основните пътни артерии, маршрутите на градския транспорт, районът около болницата и подходите към важни обществени обекти.

По четвъртокласната пътна мрежа работят още осем снегопочистващи машини. Въпреки усилията на екипите силният вятър образува снежни навявания, които допълнително затрудняват движението.

Усложнената зимна обстановка е довела и до прекъсвания на електрозахранването през нощта в седем села – Чирен, Девене, Баница, Нефела, Власатица, Мраморен и Бели извор.

От Община Враца призовават шофьорите да не паркират автомобилите си на места, които възпрепятстват снегопочистващата техника.

Гражданите и търговците, които почистват снега пред домовете и обектите си, не трябва да го изхвърлят обратно върху пътното платно.

Сигнали за непочистени или проблемни участъци могат да бъдат подавани на телефон 0885 11 88 57.

Местната власт призовава жителите на общината да ограничат пътуванията, докато зимната обстановка не се нормализира.