Изключително тежка е зимната обстановка на Подбалканския път София - Бургас в участъка между Мъглиж и Николаево. Ураганният вятър образува сериозни снежни навявания, а видимостта на места е практически нулева.

Въпреки опасните условия движението не може да бъде преустановено, тъй като обходният маршрут също е засегнат от снежната стихия.

Снегопочистващата техника работи непрекъснато, но силният вятър натрупва нови количества сняг върху вече обработените участъци. Това значително затруднява поддържането на пътя проходим.

Обстановката създава сериозни рискове за шофьорите заради ограничената видимост, снегонавяванията и възможността от образуване на заледявания.

Водачите се призовават да избягват пътуванията в района, освен ако не са крайно наложителни, и да следят актуалната информация за състоянието на пътната мрежа.