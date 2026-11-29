61-годишен мъж загина при тежка катастрофа на пътя между Дулово и село Загориче, в района на разклона за село Раздел. Инцидентът е станал около 22:00 ч. на 28 ноември, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Силистра.

При произшествието са се ударили челно два леки автомобила – "Ауди“, управляван от 43-годишен мъж, и "Мерцедес“, зад волана на който бил 61-годишният водач.

Шофьорът на "Мерцедес“-а е загинал на място, а негов 39-годишен спътник е настанен в болница в тежко състояние.

35-годишна жена, пътувала в същия автомобил, и водачът на "Ауди“-то не са получили сериозни наранявания.

43-годишният шофьор е отказал да бъде тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества. Той е задържан за срок до 24 часа.

Причините за тежката катастрофа се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство.