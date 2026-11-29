Проблемът с ранната раждаемост съществува отдавна, не е от сега. И обикновено този проблем е при социално слабите, най-вече ромите. Това заяви пред Таралеж д-р Петър Бътовски, началник на Отделението по акушерство и гинекология в болница “Унихоспитал“ до 2020 г.

Д-р Бътовски говори по повод проблема с ранната раждаемост в страната.

Само преди няколко дни дванайсетгодишно момиче в Монтана роди. Бащата на новороденото е на 16 години.

По думите на акушер-гинеколога проблемът с ранната раждаемост съществува отдавна, не е от сега.

"И обикновено този проблем е при социално слабите, най-вече при ромите. Но сме имали случаи и сред българки, когато има ранни бременности, посочи д-р Бътовски.

По думите му обаче най-голям проблемът при ромите, тъй като е заложено в общността им, че около 16-годишна възраст момичето вече трябва да е омъжено, да забременее.

"Дори, ако през първите два-три месеца не забременее, е голям проблем за тях", каза акушер-гинекологът.

"Но напоследък, от пет-шест години, наблюдаваме една обратна тенденция - все пак намаляват случаите, при които има ранни бременности. Дори в малцинствените групи има отлив от ранното забременяване", посочи д-р Бътовски.

"И то много зависи също и от самите общности в отделните градове, защото, да речем, в нашия край (община Панагюрище - бел. ред.) са малко по-цивилизовани, по-разбрани. И особено с последните промени, социализацията на тези общности е по-голяма, голяма част отиват навън да работят. Там във връзка с други законови рамки някак си ги възприемат, те виждат, че в тези държави отношението спрямо тях е малко по-различно", каза д-р Бътовски.

"Така че се обръща тенденцията, но се иска много работа по този въпрос. От страна на социалните служби, Отдел за закрила на детето, отделно училищата са много важни", подчерта акушер-гинекологът.

По думите му "проблемът е много сложен, трябва да се ангажират много министерства, да има един общ подход спрямо тях (малцинствените групу - бел. ред.) и така да се оправят нещата".

"Иначе да чакаме от само себе си да стане, не става. Но има тенденция, при която момичетата вече забременяват в малко по-късна възраст", каза той като добави, че са единични случаите на ранно забременяване, като и той самият включително в практиката си е имал случай на 13-годишна да забременее и да роди.

"Обикновено сега е към 16-а, 17-а година. Малко по малко по-горни граници за възрастта", посочи д-р Бътовски.

В отговор на въпрос до какви здравни рискове може да доведе бременност в ранна възраст - на 13–14 години, за момичето, д-р Бътовски посочи, че при малолетните момичета е голям проблем, защото организмът не е напълно завършил своето развитие.

"Това, че има менструация и може да забременява, не означава, че всичко ще протече нормално. И рисковете при такава бременност са много по-големи и за родилката, и за бебето. Така че това е незавършено развитие на организма и се очакват такива проблеми. Наистина е рискова бременност, както се води."

Относно физическото и психическото състояние на малолетните родилки д-р Бътовски посочи, че на момичетата им е втълпено, че трябва да забременеят по-рано.

"За тези момичета е прието в тази възраст да се забременява, но чак толкова при малолетни не е нормално", каза д-р Бътовски.

"Все пак друго е в непълнолетната възраст, която е над 14 години, друго е в малолетната, когато не са доразвити органите, както трябва. Плюс това то си е още дете, то няма такъв поглед към нещата спрямо живота и може да кажа. Голям проблем е и издръжката на това дете - в смисъл дете да гледа дете, как ще се развие по-нататък това дете в социалната обстановка, ако не е добра".

"Проблемите са много, те са многостранни, не само по отношение на физическото здраве, но трябва да се погледне и към социалната адаптация на родилката и на детето към условията. Защото какво става - ражда се едно дете, няма средства, то остава социално слабо, проблемите са големи след това. Не завършват училище. Проблеми и за тях, и за обществото".

"Да, но тенденцията се обръща. Това, че има случаи на ранни раждания, не са чак толкова, както по-рано бяха. Да речем преди 15 години, тогава имаше доста повече. То и спрямо раждаемостта, самата раждаемост е намаляла, но въпреки всичко, дори родени такива деца рядко се изоставят. От 10–15 години не съм имал случай, както по-рано ги изоставяха за осиновяване. Обикновено сега не се приема като срамна тенденция, че родилка няма мъж, сама ще си гледа детето", каза д-р Бътовски.

"Няма изоставени деца за осиновяване", изтъкна той.

"Има различни форми, подписват декларации за първата една година да ги дават на приемни семейства, после да си го взимат. Има начини, по които държавата го е решила този въпрос. Това е добра тенденция", посочи д-р Бътовски.