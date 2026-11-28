Световната здравна организация (СЗО) предупреди за риск от ново разпространение на морбили, въпреки значителното намаляване на смъртността вследствие на заболяването от 2000 г. насам, съобщи ДПА.

В годишния си доклад за морбили здравната агенция на ООН акцентира върху отслабващия имунитет на населението в Северна и Южна Америка, както и върху ниските нива на ваксинация в някои части на Европа.

През миналата година СЗО е отчела 59 големи огнища на морбили по света. Според оценките на организацията 9,8 милиона души са се заразили с болестта - с 74% по-малко в сравнение с 2000 г. Смъртните случаи също са намалели, като спадът достига 91%, а броят на починалите е 72 000 души.

СЗО изрази загриженост, след като САЩ, Мексико и Боливия наскоро загубиха статута си на държави, в които морбили е елиминиран.

„Морбили не прощава самодоволството. Държавите, които бяха елиминирали заболяването, сега губят този статут. Елиминирането не е крайна цел. То трябва да бъде защитавано чрез поставянето на две дози ваксина на всяко дете, навсякъде“, каза генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус.

Министърът на здравеопазването на САЩ Робърт Ф. Кенеди-младши нееднократно е изразявал съмнения относно ваксинацията.

От СЗО посочиха и ниския ваксинационен обхват срещу морбили в някои европейски страни.

Според данните на организацията в Черна гора например само 13% от населението са получили първата доза от ваксината, докато средното ниво в световен мащаб е 84%.

Значително под средното световно равнище остават и Босна и Херцеговина, Северна Македония, Сърбия и Румъния.

Според медицински организации в Югоизточна Европа недоверието, подхранвано от дезинформация, кара част от родителите да отказват ваксинацията на децата си.

Организациите посочват и социалните мрежи като фактор за разпространението на конспиративни теории.