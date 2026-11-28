Трафикът на всички гранични контролно-пропускателни пунктове и гранични преходи в България е нормален. Това съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция" към МВР. Информацията е актуална към 6:00 часа тази сутрин.

На границата с Румъния движението се осъществява нормално през всички гранични преходи. Временно е преустановена работата на фериботната платформа Свищов - Зимнич.

Няма затруднения и при преминаването на границата с Гърция. През граничните преходи "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" могат да преминават леки автомобили и микробуси с тегло до 3,5 тона.

През пунктовете "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" е разрешено преминаването на леки автомобили, автобуси и товарни превозни средства.

От "Гранична полиция" съобщават още, че трафикът на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Турция, Сърбия и Република Северна Македония също е нормален.

Към момента на справката няма съобщения за сериозни затруднения при преминаването на държавните граници.