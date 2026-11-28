Сериозно застудяване, обилни снеговалежи и температури до минус 14 градуса очакват България през следващите дни. В Западния и Централния Предбалкан снежната покривка може да достигне 40-50 сантиметра, предупреди синоптикът от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) Анастасия Стойчева пред bTV.

"Очаква ни типична зимна обстановка. Снегът ще надхвърли 30 сантиметра, някъде ще достигне 50 сантиметра. Вятърът ще създаде условия за навявания и преспи, което допълнително ще усложни обстановката, особено през нощта срещу неделя и в неделя сутринта", обясни тя.

Най-сериозни снеговалежи се очакват в Западния и Централния Предбалкан, както и в планинските проходи. Причината е бавното придвижване на циклон през Балканския полуостров и срещата на топъл и влажен въздух от юг със студен въздух от североизток.

Първоначално валежите ще бъдат от мокър и тежък сняг, който създава опасност от заледявания, паднали клони и повреди по електропреносната мрежа.

В Южна и Югоизточна България се очакват значителни количества дъжд, които могат да предизвикат локални наводнения. В тези райони валежите ще продължат и в понеделник, преди постепенно да преминат в сняг.

"Обстановката съвсем няма да е безобидна. Навън вали дъжд, още няма сняг, но той бързо ще дойде. Тези два дни картината в България ще се промени и ще бъде доста зимно", предупреди Стойчева.

Съществено понижение на температурите се очаква в началото на следващата седмица. В много райони минималните стойности ще достигнат минус 10 градуса, а в отделни котловини и полета в Западна България - между минус 12 и минус 14 градуса.

На места дори дневните температури няма да надхвърлят нулата.

"Това, което ни предстои, са 24-часови отрицателни температури. Снежната покривка ще се задържи, особено в Северна България, където ще бъде по-дебела", обясни синоптикът.

Според прогнозите температурите в периода от 30 ноември до 7 декември ще бъдат с повече от 5 градуса под климатичните норми.

Стойчева призова гражданите да отложат пътуванията, които не са наложителни, и предупреди водачите да не подценяват бързото влошаване на пътната обстановка.

Междувременно Агенция "Пътна инфраструктура" съобщи, че при натрупване на снежна покривка над 15 сантиметра може временно да бъде ограничавано движението на тежкотоварни и лекотоварни автомобили, а при необходимост и на леки коли.

По отношение на коледните празници Стойчева посочи, че дългосрочните прогнози засега не дават сериозни основания да се очаква снежна Коледа. След 15 декември се очертава по-сух период с малко по-високи температури, но прогнозите могат да претърпят промени.

Очакваните снеговалежи създават добри предпоставки за началото на ски сезона, тъй като ниските температури ще позволят както натрупване на естествена снежна покривка, така и производство на изкуствен сняг в зимните курорти.