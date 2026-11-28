Двама служители на международната хуманитарна организация "Лекари без граници" са загинали при израелски въздушен удар срещу клиника в град Газа. Израелската армия твърди, че мъжете са били членове на палестинската групировка "Хамас", докато от организацията изразиха възмущение от смъртта на своите колеги, предаде Франс прес.

В съобщение в социалната мрежа "Телеграм" израелските въоръжени сили обявиха, че са ликвидирали двама предполагаеми членове на "Хамас", които едновременно с това са работили за хуманитарната организация.

Според израелската армия убитите са Ахмед Суфиан Мухамад Али Абу Хасира и Моаз Юсеф Алицбах. Военните твърдят, че вторият е бил командир на артилерийско подразделение на "Хамас".

И двамата мъже са работили като охранители в клиника на "Лекари без граници". Твърденията на израелската армия за тяхна принадлежност към групировката не са независимо потвърдени.

От хуманитарната организация реагираха остро на нападението.

"Потресени и възмутени сме от убийството на двама наши колеги, и двамата охранители, при израелски удар срещу една от нашите клиники в Газа", заявиха от "Лекари без граници" в социалната мрежа "Екс".

След смъртта на двамата общият брой на загиналите служители на организацията в ивицата Газа достига 17.

Инцидентът се случва на фона на продължаващото напрежение между Израел и "Хамас", въпреки споразумението за прекратяване на огъня, постигнато през октомври 2025 г.

Двете страни продължават взаимно да се обвиняват в нарушаване на примирието.

По данни на здравното министерство в Газа, контролирано от "Хамас", от влизането в сила на споразумението са загинали над 1650 палестинци. Данните са цитирани от Франс прес, като ООН определя статистиката на министерството като надеждна.

За същия период израелската армия съобщава за смъртта на седем свои военнослужещи и един цивилен служител, работещ по договор с въоръжените сили.

Случаят отново поставя въпроса за безопасността на хуманитарните работници в ивицата Газа, където медицинските организации продължават да оказват помощ на цивилното население въпреки рисковете от военните действия.