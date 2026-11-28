Пропадането на Челси продължава с пълна сила. "Сините" отстъпиха с 2:3 при гостуването си на Нотингам в мач от 12-ия кръг на Висшата лига. Това беше трето поредно поражение за лондончани, които остават на осмо място с 16 точки. Форест събра 12 пункат и е на 14-а позиция.

Нотингам поведе още в 5-ата минута, когато Даниел Муньос намери Игор Жезус, който прати топката в левия ъгъл за 1:0.

Три минути след почивката Уесли Фофана фаулира Лиъм Делап в наказателното поле на своя отбор и домакините получиха дузпа. Зад топката застана Морган Гибс-Уайт, който беше точен за 2:0.

"Сините" намалиха пасива си в 51-ата минута с гол на Емануел Емега.

Нотингам отново поведе с две попадение, след като Гибс-Уайт прехвърли излезлия напред Емилиано Мартинес - 3:1.

Минута преди края на редовното време Емега се разписа с глава след центриране на Педро Нето за крайното 3:2.