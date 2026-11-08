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Опашкарят Съндърланд шокира Челси

Опашкарят Съндърланд шокира Челси
БТА

„Черните котки" записаха втората си победа във Висшата лига

Челси записа разочароваща загуба като гост на Съндърланд с 0:1 в Североизточна Англия. „Сините" имат една от най-добрите атаки във Висшата лига от началото на сезона, но бяха абсолютно неутрализирани от домакините. Единственият гол на „Стейдиъм ъф Лайт" отбеляза Енцо Льо Фе от дузпа в 36-ата минута.

Манчестър Юнайтед е в зоната на изпадащите за първи път от 40 години

Съндърланд изигра много силно първо полувреме и заслужено се оттегли с гол аванс на почивката. Брайън Броби премина като танк през защитата на Челси и бе фаулира в наказателното поле от Леви Колуил. Енцо Льо Фе не сгреши и по този начин сервира втората победа през сезона за „черните котки" и първа от август насам.

През второто полувреме Челси наложи териториален натиск, но това не доведе до нещо креативно в преден план. До края домакините удържаха аванса си и дори можеда да го увеличат, ако бяха по-прецизни на контраатака. Победата с 1:0 позволи на Съндърланд да се измъкне от последното място в класирането, но не и от зоната на изпадащите с 18-о място. Челси вече е на пето място, след като бе изпреварен от Ливърпул.

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