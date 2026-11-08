НА ЖИВО: Два гола разделят Левски и ЦСКА на полувремето

Левски и ЦСКА се изправят един срещу друг в директен сблъсък за първото място в Първа лига. „Сините“ имат точка преднина и мач по-малко преди двубоя от 13-ия кръг.

Отборът на Хулио Веласкес влиза в дербито след победа над Ягелония в Лига Европа, докато ЦСКА загуби гостуването си на Панатинайкос в Лигата на конференциите.

Левски получи не лоша възможност още в първата минута на срещата след като Факундо Родригес фаулира Стивън Стоянчов. Малко по-късно аржентинецът получи и първият жълт картон във срещата, който той си заслужи за фала си срещу Алдаир.

В 8-та минута Теодор Иванов успя да направи впечатляващ пробив по дясното крило на атаката на ЦСКА, а оттам изпрати центриране към Макс Ебонг, който успя да се разпише, за да открие резултата в срещата.

Минути след това Йоанис Питас получи топката на добра позиция, и стреля достатъчно прецизно, за да направи резултата 0:2.

Рейналдо успя да напредне и да се отцепи от защитата на ЦСКА, но когато успя да стреля Лапоухов беше скъсил дистанцията и се намеси подобаващо. Алекс Сентейес изпрати силно центриране, което обаче беше изкарано от опасната зона. Око-Флекс стартира със висока скорост, но Гбамен успя да го спре с цената на нарушение. Майкон получи топка близо до наказателното поле на ЦСКА, но не успя да я изпрати по-навътре.

Годой получи топката в наказателното поле и отправи изстрел, но Вуцов се намеси и предотврати трето попадение. Още един шанс се появи минути по-късно пред аржентинеца, но този път той не успя да стигне топката.

След две минути добавено време, арбитърът свири край на първата част.

Преди началото на втората част Гиздол замени предупредения Факундо Родригес, за да излезе на терена Диниш Алмейда.

Питас получи топката в наказателното поле и опита да стреля от малък ъгъл, но Вуцов се намеси. Малко след това Ебонг напредна, получи топката и стреля, но отново българският страж се справи.

Никола Попов спря играта поради намалена видимост от задимяването на терена.

Левски - ЦСКА 0:2

Левски: 92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров (К), 4. Кристиан Макун, 3. Майкон, 18. Гашпер Търдин, 19. Мехди Мубарик, 11. Армстронг Око-Флекс, 7. Рейналдо, 20. Алекс Сентейес, 28. Стивън Стоянчов

Треньор: Хулио Веласкес

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 14. Теодор Иванов, 5. Жан-Филип Гбамен, 32. Факундо Родригес, 37. Бари Котър, 8. Стефано Сенси, 6. Бруно Жордао (К), 7. Макс Ебонг, 17. Анхело Мартино, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой

Треньор: Маркус Гиздол

Стадион: Национален стадион „Васил Левски“

Съдия: Никола Попов

ВАР: Димитър Димитров