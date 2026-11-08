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Десетки пострадали след като влак излезе от релсите в Египет

Десетки пострадали след като влак излезе от релсите в Египет
АП/БТА

Инцидентът е станал по натовареното жп трасе, свързващо столицата Кайро с южния град Асуан

64 души пострадаха в Египет, след като пътнически влак излезе от релсите в град Гиза, предава Ройтерс.

Инцидентът е станал по натовареното жп трасе, свързващо столицата Кайро с южния град Асуан. От египетските държавни железници обясниха, че локомотивът на композицията се е ударил в задната част на друг влак, което е довело до излизането на няколко вагона от релсовия път. На местопроизшествието веднага са били изпратени аварийни екипи със специализирана техника и кранове за разчистване на отломките.

Движението по железопътната линия временно е напълно преустановено.

През последните години Египет се бори със серия от тежки инциденти в железопътния си транспорт. Най-черната катастрофа в историята на страната остава тази от 2002 г., когато при пожар в пътнически влак загинаха 361 души.

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