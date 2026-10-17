Египет е готов да защити Саудитска Арабия

Египет е готов да предприеме всички необходими мерки за защита на Саудитска Арабия, ако получи подобно искане. Това заяви президентът Абдел Фатах ас-Сиси, цитиран от "Ройтерс", на фона на нарастващото напрежение в региона и атаките на хутите срещу саудитски обекти.

Според египетския държавен глава е немислимо страната му да допусне да бъде застрашена сигурността или стабилността на Саудитска Арабия. Той подчерта, че Кайро няма намерение да напада други държави, но е готов да предприеме отбранителни действия.

Сиси обяви, че при евентуално искане от саудитска страна ще бъде необходимо одобрението на египетския парламент.

"Знам, че това изисква одобрението на египетския парламент, и моля да бъде свикано извънредно заседание, на което той да ни даде това разрешение, в случай че такова бъде поискано от нас", заяви президентът.

Парламентът вече е насрочил извънредно заседание за 18 октомври, но официалният дневен ред все още не е обявен.

Изявлението идва след поредица от атаки на хутите срещу международното летище в Рияд, при които има загинали и ранени. Сред атакуваните обекти е и централата на саудитската петролна компания "Сауди Арамко".

Хутите определят нападенията като отговор на саудитските военни действия срещу контролирани от тях територии в Йемен. Според здравните власти в Сана при въздушен удар на 11 октомври е загинало дете, а шестима души са били ранени.

Египет и Саудитска Арабия поддържат близки стратегически отношения. Още през 2015 година Кайро се присъедини към водената от Рияд коалиция, която се намеси във войната в Йемен в подкрепа на международно признатото правителство.

На 15 септември Сиси се срещна със саудитския крал Салман и престолонаследника Мохамед бин Салман, като сред обсъдените теми бяха регионалната сигурност и корабоплаването в Червено море.