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Хутите заявиха, че Саудитска Арабия е атакувала столицата на Йемен

Хутите заявиха, че Саудитска Арабия е атакувала столицата на Йемен
АП/БТА

Ударено е петролно депо, твърдят от бунтовническата групировка

Подкрепяните от Иран йеменски хути заявиха, че Саудитска Арабия е атакувала йеменската столица Сана, след като воденият от Рияд коалиционен съюз предупреди цивилните да стоят далеч от петролно депо в покрайнините на града. Този ход е част от бързо ескалиращата война между двете страни, предава Ройтерс.

В продължение на седмица хутите вземат на прицел саудитски летища, включително при удара срещу Рияд в събота, който отне живота на 13 души. Нападенията са отмъщение за подкрепата на кралството за правителствените сили срещу хутите в подновената гражданска война в Йемен.

Управляваната от хутите телевизия „Ал-Масира“ съобщи, че коалицията е атакувала централната станция „Сабах“ на Йеменската петролна компания (YPC) – горивно депо в покрайнините на Сана. От YPC уточниха, че в момента съоръжението не съхранява петролни продукти и поразяването му не оказва влияние върху нефтените резерви или веригите за доставки.

Въпреки това по-рано хутите заплашиха с „суров и болезнен“ отговор при евентуални удари срещу Сана. Говорителят им Яхия Сари заяви, че бъдещите мишени могат да включат централата на „Сауди Арамко“ (Saudi Aramco) в Дахран и петролна рафинерия в Рияд. Групировката поднови и предупрежденията си към петролните работници в Саудитска Арабия да стоят далеч от обекти, които представляват потенциални цели.

Саудитският кабинет, председателстван от фактическия владетел – престолонаследника Мохамед бин Салман, излезе с изявление, в което се посочва, че хутите ще понесат последствията за повтарящите се атаки срещу кралството. Съботният удар с балистична ракета срещу летището в Рияд бе най-смъртоносният в Саудитска Арабия от десетилетие насам, като последвалите нападения принудиха властите да приземят полетите в цялата страна, в момент когато тя е домакин на мащабна енергийна конференция.

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