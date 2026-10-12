Четири регионални сили с обща позиция срещу ракетните удари на хутите

Един човек загина, а близо дузина бяха ранени при новото нападение срещу международното летище в Рияд в неделя, съобщиха саудитските власти, ден след удар, поет от хутите, който отне живота на 13 души и рани повече от 300.

Групата от регионални сили – наречена R4 – потвърди своята солидарност и подкрепа за Саудитска Арабия, включително пълна подкрепа за всички „легитимни мерки и стъпки“, които тя предприема за противодействие на атаките, възпиране на заплахите и предотвратяване на повторната им поява.

„Групата държи милицията на хутите изцяло отговорна за резултатите от тези атаки и за всички последствия от тях, които застрашават регионалния и международния мир и сигурност, и изисква незабавното и безусловно спиране на тези нападения“, се казва в съвместно изявление в неделя.

Членката на НАТО Турция и разполагащият с ядрено оръжие Пакистан подписаха пакт за съвместна отбрана със Саудитска Арабия през август, според който нападение срещу една от страните се счита за нападение срещу всички. Миналата седмица държавите обявиха, че са се съгласили да изпълнят ангажиментите си за колективна отбрана и да осигурят „бързо разгръщане“ на сили и способности в Саудитска Арабия на фона на атаките на хутите.

В четвъртък външният министър Хакан Фидан заяви, че Турция оценява как може да помогне на Саудитска Арабия, но изключи изпращането на войски и турско участие в настъпателни операции. Ден по-рано служители бяха съобщили пред Ройтерс, че Анкара изпраща основно отбранителна и техническа подкрепа на Рияд.

Турската подкрепа за Саудитска Арабия досега е предимно на двустранна основа, тъй като парламентът на Турция все още не е ратифицирал официално съвместния пакт за отбрана. Очаква се споразумението да бъде внесено в парламента през следващите дни.

Турция, която притежава втората по големина армия в НАТО и стабилна отбранителна индустрия, предостави на Саудитска Арабия военно оборудване и се съгласи да се присъедини към ръководената от Саудитска Арабия коалиция за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Червено море.