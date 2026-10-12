Новини
Търси
Подкаст
Свят

Четири регионални сили с обща позиция срещу ракетните удари на хутите

Четири регионални сили с обща позиция срещу ракетните удари на хутите
АП/БТА

Турция, Пакистан, Египет и Саудитска Арабия осъдиха атаките на подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути срещу международното летище в Рияд, определяйки ги като „опасна ескалация, която не може да бъде оправдана или приета под никакъв предлог“, предава Ройтерс.

Един човек загина, а близо дузина бяха ранени при новото нападение срещу международното летище в Рияд в неделя, съобщиха саудитските власти, ден след удар, поет от хутите, който отне живота на 13 души и рани повече от 300.

Групата от регионални сили – наречена R4 – потвърди своята солидарност и подкрепа за Саудитска Арабия, включително пълна подкрепа за всички „легитимни мерки и стъпки“, които тя предприема за противодействие на атаките, възпиране на заплахите и предотвратяване на повторната им поява.

„Групата държи милицията на хутите изцяло отговорна за резултатите от тези атаки и за всички последствия от тях, които застрашават регионалния и международния мир и сигурност, и изисква незабавното и безусловно спиране на тези нападения“, се казва в съвместно изявление в неделя.

Членката на НАТО Турция и разполагащият с ядрено оръжие Пакистан подписаха пакт за съвместна отбрана със Саудитска Арабия през август, според който нападение срещу една от страните се счита за нападение срещу всички. Миналата седмица държавите обявиха, че са се съгласили да изпълнят ангажиментите си за колективна отбрана и да осигурят „бързо разгръщане“ на сили и способности в Саудитска Арабия на фона на атаките на хутите.

В четвъртък външният министър Хакан Фидан заяви, че Турция оценява как може да помогне на Саудитска Арабия, но изключи изпращането на войски и турско участие в настъпателни операции. Ден по-рано служители бяха съобщили пред Ройтерс, че Анкара изпраща основно отбранителна и техническа подкрепа на Рияд.

Турската подкрепа за Саудитска Арабия досега е предимно на двустранна основа, тъй като парламентът на Турция все още не е ратифицирал официално съвместния пакт за отбрана. Очаква се споразумението да бъде внесено в парламента през следващите дни.

Турция, която притежава втората по големина армия в НАТО и стабилна отбранителна индустрия, предостави на Саудитска Арабия военно оборудване и се съгласи да се присъедини към ръководената от Саудитска Арабия коалиция за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Червено море.

Още по темата

Един човек е загинал при днешната атака на хутите срещу летището в Рияд

Един човек е загинал при днешната атака на хутите срещу летището в Рияд

След атаката с 12 жертви: Хутите обявиха Саудитска Арабия за военна зона

След атаката с 12 жертви: Хутите обявиха Саудитска Арабия за военна зона

Хутите заплашиха петролни обекти в Саудитска Арабия с нови атаки

Хутите заплашиха петролни обекти в Саудитска Арабия с нови атаки

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Кремъл: Путин може да спре ударите по Украйна в деня на президентските избори

Кремъл: Путин може да спре ударите по Украйна в деня на президентските избори

14-годишен ученик е задържан във Франция след стрелба в училище

14-годишен ученик е задържан във Франция след стрелба в училище

ЕС договори нови санкции, удря балистичната програма на Русия

ЕС договори нови санкции, удря балистичната програма на Русия

Голямата битка за Сената на САЩ: Демократите с шанс да спечелят мнозинство

Голямата битка за Сената на САЩ: Демократите с шанс да спечелят мнозинство

Русия отхвърли предложението на Зеленски за 60-дневно примирие

Русия отхвърли предложението на Зеленски за 60-дневно примирие

Водещи

Кремъл: Путин може да спре ударите по Украйна в деня на президентските избори

Кремъл: Путин може да спре ударите по Украйна в деня на президентските избори

  • Току-що
Операция "Прометей": Цигари за 1,6 млн. евро били скрити зад корнфлейкс и кадаиф

Операция "Прометей": Цигари за 1,6 млн. евро били скрити зад корнфлейкс и кадаиф

  • Преди 4 минути
14-годишен ученик е задържан във Франция след стрелба в училище

14-годишен ученик е задържан във Франция след стрелба в училище

  • Преди 7 минути
Тристранката не постигна съгласие по предложения за промени в Кодекса на труда

Тристранката не постигна съгласие по предложения за промени в Кодекса на труда

Роналдо сравни съперничеството с Меси с легендарен дуел във Формула 1

Роналдо сравни съперничеството с Меси с легендарен дуел във Формула 1

  • Преди 13 минути
ЕС договори нови санкции, удря балистичната програма на Русия

ЕС договори нови санкции, удря балистичната програма на Русия

  • Преди 21 минути
Какво решиха на днешното заседание на НСТС

Какво решиха на днешното заседание на НСТС

Оже-Алиасим пречупи Кареньо-Буста, Циципас обърна Фриц в Шанхай

Оже-Алиасим пречупи Кареньо-Буста, Циципас обърна Фриц в Шанхай

  • Преди 33 минути
Марта Кос смъмри Косово

Марта Кос смъмри Косово

  • Преди 38 минути
Локомотив Пловдив отвори дарителски сметки след оттеглянето на Крушарски

Локомотив Пловдив отвори дарителски сметки след оттеглянето на Крушарски

  • Преди 51 минути
Голямата битка за Сената на САЩ: Демократите с шанс да спечелят мнозинство

Голямата битка за Сената на САЩ: Демократите с шанс да спечелят мнозинство

  • Преди 51 минути
Иван Шишков: Проверяваме всички разрешителни за строеж във Варна в последните 4 години

Иван Шишков: Проверяваме всички разрешителни за строеж във Варна в последните 4 години

Нов обрат по делото за убийството на Илиян Филипов: Обжалват ареста на обвиняемия

Нов обрат по делото за убийството на Илиян Филипов: Обжалват ареста на обвиняемия

Парламентът заседава извънредно за помилването на Огнян Атанасов

Парламентът заседава извънредно за помилването на Огнян Атанасов

Русия отхвърли предложението на Зеленски за 60-дневно примирие

Русия отхвърли предложението на Зеленски за 60-дневно примирие

  • Преди 1 час