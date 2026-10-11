Един човек е загинал при днешната атака на хутите срещу летището в Рияд

Индийски гражданин почина днес от сериозните си наранявания след поредния въздушен удар, предприет от йеменските бунтовници хути срещу международното летище „Крал Халид“ в саудитската столица Рияд, информира Ройтерс, позовавайки се на официално съобщение от посолството на Индия в кралството.

„Поддържаме връзка със семейството и ще окажем цялото необходимо съдействие за своевременно изпращане на тленните му останки у дома“, обявиха от индийската дипломатическа мисия в социалната мрежа Х.

При предходната мащабна офанзива срещу същото летище „Крал Халид“, проведена вчера, живота си загубиха 12 души, а други над 300 граждани бяха ранени, припомня Ройтерс.

По-рано днес агенция Франс прес също предаде за пострадали хора при днешния обстрел, цитирайки данни на саудитската Агенция за гражданско въздухоплаване. Преди това командването на водената от Рияд международна коалиция обяви, че саудитските системи за противовъздушна отбрана (ПВО) успешно са засекли и неутрализирали крилата ракета в района на столичното въздушно пристанище.

Непосредствено след втория удар днес, йеменските бунтовници хути официално декларираха, че стоят зад серията нападения, насочени срещу летищните комплекси в Рияд и Дамам, както и срещу ключови обекти от енергийната инфраструктура на Саудитска Арабия.

Бойците от проиранската шиитска групировка, чието официално име е „Ансар Аллах“, са реализирали операцията си на три отделни фази. Те са взели на прицел международното летище в Рияд, както и газово съоръжение и нефтена рафинерия, собственост на държавния петролен гигант „Сауди Арамко“, заедно с летището в Дамам, обяви военният говорител на хутите Яхия Сария в изявление, цитирано от АФП.