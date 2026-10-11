От САЩ до Русия: Светът се обедини срещу удара на хутите по Рияд

Ескалация на напрежението в Близкия изток и вълна от международни реакции белязаха днешния ден след смъртоносните въздушни удари срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд, които отнеха живота на 12 души и раниха над 300 граждани.

Инцидентът, който се определя като най-тежката атака на територията на кралството от десетилетие насам, отприщи геополитически маневри, остри осъдителни позиции от световните сили, както и спешни мерки за сигурност от страна на саудитските власти.

Основният източник на заплаха – йеменските хути – излезе с официална позиция в платформата X, с която обяви цялото въздушно пространство и летищна мрежа на Саудитска Арабия за активна „зона на военни операции“. Подкрепяната от Иран групировка отправи директен ултиматум към международните авиокомпании, цивилните пътници и летищните работници незабавно да преустановят дейността си в кралството, като посочи, че единствените сигурни изключения оттук нататък ще бъдат свещените градове Мека и Медина. Ръководеното от хутите външно министерство в Сана допълни, че действията им се ръководят от принципа на реципрочност спрямо засилените саудитски удари по крайбрежието на Червено море, уверявайки, че „най-лошото тепърва предстои“.

Атаката предизвика незабавни реакции от страна на международната общност, обединена около осъждането на терора над цивилни. Израелският премиер Бенямин Нетаняху изрази безпрецедентна директна солидарност, заявявайки: „Осъждам по възможно най-категоричния начин ужасяващата терористична атака срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд“. Нетаняху допълни от името на израелския народ съболезнования към семействата на загиналите и подчерта, че Близкият изток трябва да остане единен пред лицето на подобни заплахи.

Министерството на външните работи на Русия също осъди нападението в официално изявление, разпространено от Интерфакс. Москва призова замесените страни на Арабския полуостров напълно да се въздържат от удари по гражданска инфраструктура и напомни своята дългогодишна позиция, че „ситуацията в Близкия изток може да бъде разрешена само чрез дипломатически средства, като се вземат предвид интересите на всички страни в региона“.

Остри позиции бяха изразени и от редица други държави и международни организации. Американският президент Доналд Тръмп определи нападението като „ужасно“ и „недопустимо“, допълвайки, че Вашингтон обмисля дали да се включи с военна сила в саудитската коалиция срещу хутите.

В Европа френското външно министерство окачестви акта като „отвратителен“, германският външен министър го нарече „терористичен акт срещу гражданската авиация“, а италианският премиер Джорджа Мелони призова за незабавно прекратяване на ударите над мирни граждани. Новият върховен представител на ЕС по външната политика Кая Калас заяви, че ЕС стои твърдо до Саудитска Арабия, а генералният секретар на ООН Антонио Гутериш изрази дълбок шок и припомни, че подобни действия нарушават международното право. Подкрепа за суверенитета на Рияд декларираха още Пакистан, Турция, Катар, Малайзия и Канада.

На място в Саудитска Арабия институциите предприеха извънредни стъпки за безопасност. Службата за гражданска авиация на кралството напълно преустанови полетите от и до столицата, тъй като в следобедните часове в неделя нов снаряд порази Четвърти терминал на летището и предизвика пожар. Властите разпоредиха извънредно спиране на присъствените учебни часове в Рияд и преминаване към дистанционно обучение за всички ученици и учители до края на седмицата. Въпреки военния смут, министерството на енергетиката в Рияд отказа да отмени световния конгрес WPC Energy Congress, който беше открит по план при засилени мерки за сигурност с участието на десетки международни министри и корпоративни лидери.