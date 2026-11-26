Формирането на циклон над Средиземноморието ще предизвика поредно влошаване на времето през следващите дни. Паралелно с това от Арктика към южните ширини се придвижват по-студени въздушни маси, докато средиземноморската система пренася към нашия регион по-топъл и влажен въздух. Това съобщи в ефира на НОВА климатологът Симеон Матев.

След 48 часа над Балканите, включително и България, се очаква да се сблъскат два противоположни въздушни потока. В резултат се очакват значителни валежи, съчетани със застудяване до зимни стойности.

Според климатолога вчерашната сутрин е била с типично зимни температури. В населените места в страната стойностите са варирали от минус 16 градуса в родопското село Равногор до 1-2 градуса по Черноморието.

„Подобни ниски стойности - например около минус 7-8 градуса за тази дата, не сме отчитали от повече от 30 години. Така че зимата реално е тук, макар засега да се колебае дали да се настани трайно“, заяви Матев.

Той отбеляза, че ноември е преминал с чести промени във времето, редувайки затопляния и застудявания. Въпреки това температурната аномалия до момента остава положителна и значителна.

„Тазгодишният ноември се движи с близо 2 градуса над нормата“, посочи климатологът.

„Ако го сравним с последните 33 години – от 1993 г. насам, виждаме, че колкото и да беше топъл, той не може да надмине редица други рекордно топли издания на месеца. Беше по-топъл от миналогодишния, но ако се върнем в 2010 г., тогава целият месец премина под знака на много високи, почти къснолетни температури. Сега имахме само четири-пет такива дни, които не успяха да доведат до чак толкова голяма аномалия“, отбеляза климатологът.

В същото време данните за последните 33 години сочат, че средната температура през ноември се е повишила с почти един градус.

„Затоплянето е в ход и тенденцията остава възходяща“, посочи той.