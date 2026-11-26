Възможно е астрономи от университета „Суинбърн“ в Мелбърн да са попаднали на обект, датиращ от епоха преди образуването на първите звезди във Вселената. Загадъчното тяло носи името Фийби и според учените може да представлява първична черна дупка, възникнала в най-ранните моменти след Големия взрив, съобщава „Сайънс Дейли“.

Интересът на изследователите към обекта бил провокиран от необичайно явление, наблюдавано на 18 декември 2019 г. Тогава далечна звезда в Големия Магеланов облак за кратко увеличила яркостта си. В рамките на около час светлината ѝ постепенно и симетрично се усилила, преди звездата да възвърне обичайната си яркост. Не били открити признаци на взрив или изригване.

Изследователите обясняват наблюдаваното явление с гравитационно микролинзиране - ефект, произтичащ от общата теория на относителността на Алберт Айнщайн. Той възниква, когато масивно тяло премине пред далечна звезда, като гравитационното му поле изкривява светлината ѝ и я прави по-ярка.

Учените проучват три възможни обяснения за природата на Фийби. Едното е обектът да е скитаща планета в Млечния път, която не се намира в орбита около звезда. Другата възможност е да става дума за подобен обект, който принадлежи към Големия Магеланов облак. При подобно потвърждение това би била първата планета, открита чрез метода на микролензирането извън нашата галактика.

Най-интригуваща обаче е третата хипотеза - Фийби да представлява първична черна дупка. За разлика от познатите черни дупки, образувани вследствие на колапса на масивни звезди, тези обекти вероятно са се появили от свръхплътни области на пространството през първите части от секундата след Големия взрив.

Продължителността на регистрирания сигнал - приблизително 60 минути - насочва учените към хипотезата за тяло с изключително малка маса, около три пъти по-голяма от тази на Луната. Подобна стойност е твърде ниска за черна дупка, възникнала при колапс на звезда, тъй като масата на тези обекти обикновено е поне пет пъти по-голяма от слънчевата.

При съпоставяне на различните възможни местоположения и произход на Фийби изследователите стигнали до извода, че вероятността обектът да е част от халото от тъмна материя около галактиката е приблизително 100 000 пъти по-висока, отколкото да принадлежи към обикновената звездна материя.

Учените уточняват, че направените изводи не са доказателство за наличието на първична черна дупка. Въпреки това резултатите насочват към особено интересна възможност за връзка между Фийби и тъмната материя.

При потвърждение на тази хипотеза обектът би могъл да се нареди сред най-старите откривани досега, с предполагаема възраст от около 13 милиарда години. Това би позволило на учените да получат ценна информация за най-ранните етапи от развитието на Вселената.