Тази вечер в зала „Шипка“ на столичния хотел „Кристъл палас“ доц. Бойко Великов ще представи втория том на своята книга „Политическа психология в България“, съобщи авторът. Изданието е със подзаглавие „Исторически събития и личности през Българското възраждане“.

Психологическите изследвания на политическите процеси и личности, представени във втората част на книгата на доц. Великов, преподавател във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, продължават темата за техния значим принос към политико-психологическите знания за българската история през Българското възраждане.

В опит да открои най-типичното и характерното за духовния живот на епохата, както и за възрожденските идеали и традиции на едно поколение, той изследва съчинения, авторски документи, публицистика и кореспонденция на български възрожденци.

Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Васил Априлов, Неофит Бозвели, Иван Селимински и Георги Раковски са сред личностите, включени в изследването, посочва авторът. По думите му става въпрос за просветители, реформатори, революционери и политици, които успяват да извършат истински духовен преврат в живота на своя народ.

В центъра на политико-психологическия анализ са изстраданите идеи и стремежи за появата на нова духовна и политическа епоха. Тя е белязана от преломни събития и личности, останали в народната памет с ореола на истински будители, просветители и възрожденци, както и на апостоли на българското духовно и политическо освобождение, допълва авторът.

През 2019 г. излезе първият том на книгата „Политическа психология в България. Исторически събития и личности през Средните векове“.

В академичната си дейност доц. Бойко Великов преподава във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, като основните му научни интереси обхващат социалната и политическата психология. Сред темите, които изследва, са отражението на държавното устройство и политическата система върху личността и социалните групи, ролята на личността в политическите процеси, социално-психологическите фактори при промяната на обществената стратификация, както и корупцията като фактор за развитието на кризи в политическата демокрация, посочват от университета.

В политическата си кариера Великов е бил депутат в пет последователни парламента – 37-ото, 38-ото, 39-ото, 40-ото и 41-вото Народно събрание. Между 2013 и 2014 г. е ръководил Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет, известен като БОРКОР.