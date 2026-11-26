Депутатите включиха три допълнителни точки в програмата на парламента за тази седмица. Предложението беше направено от председателя на Народното събрание Михаела Доцова и прието в началото на пленарното заседание. Предвижда се народните представители да разгледат на второ четене промени в Закона за местните данъци и такси, в Закона за акцизите и данъчните складове и в Закона за данъка върху добавената стойност.

В парламента обсъждат на второ четене изменения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с които се залага по-висок размер на данъчните облекчения за деца и се въвежда ново данъчно облекчение за извършени разходи за здравни, образователни и спортни дейности на ненавършили пълнолетие.

Следваща точка в дневния ред е второто четене на промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, които предвиждат еднократен данък върху свръхпечалбата за компании в определени икономически сфери.