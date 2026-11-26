Четвърти ден продължава издирването на 24-годишен мъж от община Гърмен, който е в неизвестност в Гърция.

Микробусът му е открит, но от него няма следа. Близките му се опасяват, че може да е станал жертва на престъпление.

Младият мъж заминал за Гърция в събота вечерта, за да се срещне със своя работодател и приятел. Той работел в животновъден обект в района. Последният контакт със семейството му бил около 1:00 часа през нощта в събота.

По думите на негови близки той е имал да получава пари от гръцкия си работодател. Именно заради това двамата се уговорили да се срещнат.

„Билал е имал да взима някакви пари от Йорго. Той му се е обадил, че са му превели парите и да отиде да си ги вземе. Те са имали приятелски взаимоотношения“, разказва Юлиан Герасимов. Двамата били близки, като работодателят дори бил кръстник на едно от децата на изчезналия.

Гръцкият работодател е бил задържан за разпит първо в Като Неврокопи, а след това в Драма. По информация на близките той вече е освободен, тъй като към момента няма данни да е свързан с изчезването. Пред полицията той е заявил, че се е срещнал с младия мъж, предал му е парите, които му дължал, и след това двамата са се разделили. Дали това действително е последната им среща, предстои да бъде установено от разследването. Гръцките власти продължават издирването на българина.

В издирването участват и хора от района, които са заминали за Гърция. Вчера пред полицейското управление в Като Неврокопи е имало протест на близки и жители, които настояват за по-активни действия от страна на гръцките власти. По думите на Юлиан Герасимов протестиращите са поискали информация за напредъка на разследването и са дали срок от 48 часа за отговор от полицията.

„До вторник никой не правеше нищо“, твърди той.

Близките на изчезналия настояват да бъдат проверени всички версии и да се установи какво се е случило след срещата му с работодателя. По случая вече работят гръцките власти, а семейството очаква отговори и съдействие за установяването на местонахождението му.