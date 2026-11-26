Товарен самолет е излязъл извън пределите на пистата на международното летище в Маями, което наложи затварянето на почти всички писти в разгара на натоварения празничен трафик около Деня на благодарността, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес.

Инцидентът е станал около 20:40 ч. местно време (3:40 ч. българско време) на писта 26Р, съобщиха от управата на аерогарата в социалната мрежа Екс. Заради произшествието летището продължава да работи само с една отворена писта.

При инцидента няма пострадали, потвърдиха властите. „Благодарим на пътниците за търпението, докато работим за безопасното възстановяване на нормалната дейност“, се посочва в официалната позиция на летището.

Към момента официалните причини за случилото се не са обявени. От куриерската компания „ФедЕкс“ (FedEx) уточниха единствено, че машината – самолет МД-11 (MD-11) – е срещнала проблеми по време на самото кацане.

Произшествието идва точно в момента, в който „ФедЕкс“ започна поетапно да връща в експлоатация самолетите от модела МД-11. Флотилията беше временно спряна след тежка катастрофа на същия тип машина при излитане в щата Кентъки, при която загинаха тримата членове на екипажа на борда и още 12 души на земята.