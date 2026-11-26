Японската брегова охрана съобщи днес, че многократно е предупредила два китайски кораба да напуснат водите около спорни острови в Източнокитайско море, след като плавателните съдове са се опитали да се приближат до японски рибарски кораб, предаде Франс прес.

Инцидентът се е разиграл в района на необитаемите острови между Тайван и южния японски остров Окинава. Територията, наричана от Токио Сенкаку, а от Пекин – Дяоюйдао, е предмет на остри дипломатически спорове между двете държави от десетилетия.

Според официалното изявление на японските власти китайските плавателни съдове са навлезли в акваторията около 7:42 ч. местно време (00:42 ч. българско време) и са направили опит да се доближат до риболовния съд.

„Подобни действия представляват нарушение на международното право и нашите патрулни кораби многократно са нареждали на тези съдове да напуснат японските териториални води“, подчертават от бреговата охрана в своята декларация.

От ведомството уточниха пред АФП, че това е петият подобен случай от началото на годината, при който китайски кораб приближава японски рибарски съд в тази чувствителна зона.